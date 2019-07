Una nuova ed emozionante puntata della soap Una vita attende i fan della telenovela iberica nel pomeriggio di martedì 30 luglio, dove si vedrà come Ursula riuscirà a sfuggire alla furia di Blanca, la quale ha rapito la madre nel tentativo di farla confessare. La giovane e Dicenta infatti, esasperata dalla situazione, sta tentando il tutto per tutto per scoprire dove sia finito il figlio, certa del coinvolgimento della madre nel rapimento del piccolo.

La perfida dark lady, approfittando di un momento di distrazione della figlia, riuscirà però a fuggire, poco prima che Blanca commetta un terribile gesto. Inigo e Flora intanto, riveleranno a tutto il quartiere la loro vera identità, smascherando il vero Cervera.

Anticipazioni Una Vita: Blanca vuole uccidere la madre, Ursula riesce a fuggire

Nel corso della nuova puntata in onda il 30 luglio, vi saranno molti colpi di scena, in particolare riguardo alle indagini atte a scoprire il destino del piccolo Moises.

Riera, incaricato da Diego e Samuel, sta tentando di trovare delle tracce che lo portino al luogo in cui viene tenuto il bambino, mentre Blanca, esasperata dalla situazione, deciderà di risolvere a modo suo la questione. Con uno stratagemma infatti, porterà Ursula al cimitero, dove la colpirà in testa facendole perdere i sensi. La dark lady si risveglierà nella tomba di famiglia degli Alday, dove la figlia la terrà prigioniera nel tentativo disperato di farle confessare la verità sul rapimento di Moises.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Blanca arriverà a minacciare di uccidere la madre la quale, approfittando di un momento di stanchezza della giovane, riuscirà a chiedere aiuto e a liberarsi. Sarà Samuel ad intervenire e ad impedire quindi alla moglie, di porre fine alla vita di Ursula, che anche questa volta riuscirà a salvarsi.

Una Vita, trama del 30 luglio: Inigo e Flora svelano la loro identità e incastrano Pena

Molte le novità che attendono i fan di Una Vita nel prossimo episodio della soap iberica dove, oltre al folle gesto di Blanca, anche Inigo e Flora prenderanno una drastica decisione che potrebbe cambiare il corso delle loro vite.

I due infatti, dopo aver scoperto che Pena ha solo finto di aver perso la memoria, decideranno di smascherarlo una volta per tutte e lo faranno grazie ad una festa organizzata in pasticceria, dove saranno invitati tutti gli abitanti del quartiere. Qui i due, diranno a tutti che in realtà sono fratello e sorella e che il vero Inigo Cervera non è altri che Pena. Gli invitati però, sembreranno non credere alle loro parole e solo nel corso delle prossime puntate di Una Vita, scopriremo come si evolverà questa vicenda.

Appuntamento con il nuovo episodio della tele novela iberica martedì 30 luglio a partire dalle 14:10 su Canale 5, ricordando che tutte le puntate già andate in onda sono disponibili sul sito Mediaset Play.