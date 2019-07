Le trame dell'appassionante soap opera iberica Una vita sono sempre in grado di suscitare l’interesse dei telespettatori. Gli spoiler dei prossimi episodi italiani dicono che Samuel Alday, dopo essere finito dietro le sbarre del carcere con l’accusa di aver ucciso suo padre Jaime, verrà considerato innocente grazie all’aiuto di Liberto Seler. Non appena il marito di Blanca tornerà in libertà, Ursula Dicenta deciderà di abbandonare Acacias 38 con il nipote Moises per non essere smascherata. Il tentativo di fuga della darklady verrà interrotto dalla domestica Carmen.

Diego ritrova il cadavere del padre, Felipe e Liberto aiutano il marito di Blanca

Nelle puntate in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana Diego, dopo aver seguito una pista con l’intento di ritrovare suo figlio, farà i conti con una terribile verità. Il figliastro di Ursula troverà il corpo senza vita del padre e, accanto alla spoglia dell’uomo, non farà fatica a notare un oggetto appartenente al fratello Samuel. Quest’ultimo, non appena finirà subito in prigione con l’accusa di omicidio, ribadirà più di una volta alle autorità di non essere coinvolto nel decesso del genitore.

Dopo aver messo insieme tutti i tasselli, il marito di Blanca capirà che la vera colpevole delle sue 'disgrazie' è Ursula. Quest’ultima, infatti, è l'unica a conoscenza che Jaime è morto dopo essere stato strangolato dal figlio minore. A questo punto Samuel si servirà dell’aiuto dell’avvocato Felipe e di Liberto. Quest’ultimo farà il possibile per dimostrare l’innocenza del suo amico. Successivamente il detenuto farà sapere al Seler che il fermacarte che è stato rivenuto accanto alla salma del padre appare in una foto scattata con la devota Cristina Novoa quando Jaime si sarebbe dovuto trovare già in Svizzera.

Samuel torna in libertà, Ursula intenta a lasciare il paese

Il consorte di Rosina, sempre più deciso a difendere il fratello di Diego, approfitterà dell’assenza di Ursula per introdursi nell’abitazione della donna e, dopo essere riuscito a distrarre la domestica Carmen, si impossesserà della foto che gli ha indicato il suo amico. Samuel, grazie all’importante indizio verrà scagionato, riuscendo quindi a dimostrare la sua estraneità con l’omicidio del padre.

Il minore degli Alday farà ritorno a casa proprio quando ad Acacias 38 si svolgerà il funerale di Jaime. Ursula inizierà a tremare al solo pensiero che il suo figliastro potrebbe fargliela pagar facendo venire alla luce tutte le malefatte che ha commesso. A questo punto la madre di Blanca progetterà la sua fuga dal quartiere iberico nel bel mezzo della veglia funebre del defunto gioielliere e deciderà di portare con sé anche il nipote Moises. L'intento della darklady sarà però ostacolato da Carmen che affronterà la sua padrona per farle ammettere tutti i crimini di cui si è resa protagonista.

Ad avere la meglio ancora una volta sarà l’ex istruttrice visto che ferirà gravemente la domestica accoltellandola con un pugnale.