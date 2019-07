Nuovo appuntamento dedicato alle novità su Una vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra seguita da oltre 2 milioni e mezzo di telespettatori in Italia. Nei nuovi episodi in onda da lunedì 22 a venerdì 26 luglio, Felipe Alvarez Hermoso deciderà di seguire il suo cuore, tanto da iniziare una storia segreta con la serva Marcia. Genoveva Salmeron, invece, organizzerà una trappola per suo marito Alfredo Bryce.

Una Vita: Felipe vuole lasciare Genoveva

Le anticipazioni di Una Vita tratte dagli episodi in programma in Spagna dal 22 al 26 luglio sul canale spagnolo La 1, rivelano che Rosina (Sandra Marchena) deciderà di lasciare il vecchio quartiere dopo aver salutato Casilda (Marita Zafra) e la sarta. Un addio che spezzerà il cuore di Liberto. Emilio, intanto, dirà a Cinta di non avere intenzione di fuggire insieme a lei. Felipe, invece, non troverà un modo per smascherare Alfredo, tanto da decidere di lasciare Genoveva. Peccato che la Salmeron non sia d'accordo.

L'Alvarez Hermoso inizia una relazione segreta con Marcia

Donna Susana sarà in ansia per suo nipote, molto sofferente dopo la partenza della consorte. Emilio e Angelines, invece, saranno guardati con sospetto da tutti gli abitanti del vecchio quartiere mentre Genoveva farà pace con il marito, sebbene sia un piano della terribile Ursula (Montserrat Alcoverro). Infine Felipe Alvarez Hermoso inizierà una relazione segreta con Marcia, la serva che è in realtà una complice della Dicenta.

Cinta triste per la rottura con Emilio

Gli spoiler di Una Vita, rivelano che Cinta sarà giù di morale per la rottura con Emilio. Dall'altro canto, quest'ultimo apprenderà che anche la sua nuova fidanzata non ricambia i suoi sentimenti. La serva dei Seler, invece, scoprirà il padrone affogare il dispiacere in una bottiglia di alcolici, tanto da aver paura che gli possa succedere qualcosa di grave. Infine l'amante di Felipe (Marc Parejo) vorrà che Lolita sappia che Alfredo è omosessuale, in quanto intrattiene una storia d'amore con Eladio.

La Salmeron tende una trappola ad Alfredo

Casilda dirà a Donna Susanna che suo nipote cela qualcosa di molto prezioso all'interno di un armadietto. Il Palacios senior (Juanma Navas), intanto, non vedrà di buon occhio la nuova amicizia sorta tra sua nuora e la vedova di Samuel. Più tardi, Lolita confesserà a tutti il segreto intimo di Bryce. Infine la Salmeron farà in modo che suo marito venga sorpreso da un farabutto durante un incontro con il fidanzato Eladio.

Si ricorda ai telespettatori italiani che per assistere a questi episodi inediti dovremo attendere ancora un anno a causa della differenza di messa in onda tra Italia (Canale 5) e Spagna (La 1).