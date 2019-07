Una nuova e appassionante puntata di Una vita attende i fan della soap opera iberica nella giornata di mercoledì 31 luglio, dove Blanca, dopo aver rapito Ursula e aver tentato di ucciderla si ritroverà a fare i conti con la furia della madre, il quale la vorrà internare in un ospedale psichiatrico dopo quanto accaduto, accusandola di essere pazza. Sarà inaspettatamente Samuel a tradire la fiducia della dark lady, schierandosi dalla parte della moglie e mentendo alla polizia su quanto avvenuto al cimitero.

Intanto Inigo e Flora dopo aver rivelato la loro vera identità, accuseranno Pena di aver finto per tutto il tempo rivelando che l'uomo è il vero Inigo Cervera.

Una vita anticipazioni: Blanca accusata di essere pazza da Ursula viene difesa da Samuel

Un nuovo e avvincente episodio della telenovela ambientata ad Acacias terrà compagnia ai numerosissimi fan anche nel pomeriggio di mercoledì 31 luglio, dove, stando agli spoiler, vedremo che Samuel prenderà una drastica decisione decidendo di spalleggiare Blanca contro la madre Ursula.

Quest'ultima, ancora sconvolta dopo essere scampata alla furia di Blanca, deciderà di far intervenire le autorità sostenendo che la figlia sia sull'orlo della pazzia. Sarà il minore degli Alday a sorpresa, a prendere le difese della moglie, arrivando a mentire alle guardie su quanto accaduto con Ursula, tradendo la dark lady e salvando di fatto la moglie dell’internamento. Tuttavia, però, è ancora mistero sulla vicenda del figlio di Blanca e Diego, con quest'ultimo che tenterà in tutti i modi di far ragionare la sua amata, convincendola che, per ritrovare il piccolo, bisognerà agire con molta cautela.

Anticipazioni episodio del 31 luglio: Inigo e Flora puntano il dito contro Pena

Dopo il folle gesto di Blanca che, come abbiamo visto, sta facendo di tutto per scoprire la verità sulla scomparsa del figlio, vedremo che il quartiere di Acacias sarà sconvolto da un'altra rivelazione. In pasticceria infatti, Inigo e Flora, durante una festa appositamente organizzata, sveleranno agli invitati che in realtà non sono marito e moglie ma bensì fratello e sorella.

I due tra l'altro, riveleranno che il vero Inigo Cervera non è altri che Pena, anche se quest'ultimo tenterà di negare tutto. I presenti dunque, tra l'incredulità generale, non sapranno a quale versione credere e solo nel prosieguo delle puntate scopriremo come andrà a finire questa vicenda.

Molti i colpi di scena che attendono i fan di Una Vita anche nell'episodio in onda il 31 luglio, nel consueto orario delle 14,10 su Canale 5.

Tuttavia, ricordiamo invece che il sabato, è previsto un appuntamento serale in onda in prima serata su Rete 4.