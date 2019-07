Torna l'appuntamento dedicato ad Una vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra punta di diamante di Canale 5. Nelle puntate in onda da lunedì a sabato 13 luglio, Flora Cervera avvelenerà inconsapevolmente Pena, mentre Diego Alday scoprirà da Aurelia che Blanca Dicenta aveva partorito un maschietto come aveva raccontato.

Una Vita: Esteban tra Arturo e Silvia

Le anticipazioni di Una Vita, incentrate sulle puntate che gli utenti avranno modo di vedere da lunedì 8 a sabato 13 luglio, rivelano che Silvia si trasferirà da Celia a pochi giorni dalle nozze con Arturo.

Esteban, intanto, userà questa situazione a suo favore per raccontare alla Reyes il difficile rapporto tra il Valverde e la figlia. Leonor, invece, troverà un acquirente per la Deliciosa in modo di poter fuggire con Inigo con una somma di denaro nel borsello, se Flora si opponesse con tutte le forze.

Le indagini di Diego

Allo stesso tempo, Blanca testimonierà in pubblico di aver avuto una relazione extraconiugale con Diego, tanto da essere tornata sulla retta via grazie all'incontro con Cristina Novoa.

A tal proposito, l'Alday troverà nella folla intervenuta una straniera che aveva soccorso la Dicenta durante il tragico parto. Aurelia, a questo punto, rivelerà a Diego di aver trovato il cordone ombelicale già reciso, quando aveva ritrovato Blanca svenuta sulla strada. Di conseguenza, l'uomo sospetterà che la Dicenta abbia detto la verità quando aveva ammesso di aver dato alla luce un maschietto vivo e vegeto e non una femminuccia.

Anticipazioni Una Vita: Flora provoca il malore di Pena

Pena, invece, accuserà un malore dopo aver ingerito una torta preparata con del veleno per topi da Flora mentre il figlio di Jaime confesserà a Samuel cosa ha scoperto da Aurelia.

Proprio quest'ultimo a questo punto informerà Ursula che non esiterà a strangolare la forestiera senza pietà. Intanto i problemi alla vista di Arturo peggioreranno ancora di più, tanto che Augustina noterà che legge i giornali con una lente d'ingrandimento. Infine la Cervera cercherà di informare Pena che potrebbe morire in quanto ha ingerito del veleno.

Blanca vuole entrare in convento

Le trame di Una Vita in onda prossima settimana svelano che Jacinto preparerà una tisana per favorire il riposo notturno di Servante mentre Blanca annuncerà a Cristina di voler entrare in convento in quanto incapace di resistere all'attrazione che prova per Diego.

Ursula e Samuel, a questo punto, pretenderanno che la giovane sia rinchiusa in una clinica psichiatrica per elaborare il lutto della presunta morte della figlioletta. Allo stesso tempo, l'Alday temerà che sia successo qualcosa di grave ad Aurelia dopo il mancato incontro. Inoltre crederà che sia giunto il momento di raccontare tutta la verità all'amata.

Cristina manipola i vicini

Servante farà degli strani sogni dopo aver ingerito l'erbe medicinali coltivate da Jacinto nel giardino dei coniugi Seler.

Paquito, invece, crederà che Flora Cervera sia innamorata di Pena mentre Ursula permetterà a Cristina di incontrare gli abitanti del vecchio quartiere. In questo frangente, la Novoa arriverà a manipolare Carmen e Celia che prenderanno le distanze da Felipe e Riera. Infine il Valverde affiderà Silvia alle cure di Esteban nella gestione dell'associazione fondata per rimpatriare i soldati. Come avanzerà la storia? Le nuove anticipazioni di Una Vita lo sveleranno.