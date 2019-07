Nuovi episodi in compagnia della soap opera spagnola ideata da Aurora Guerra, 'Una vita'. Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno da lunedì 22 fino a sabato 27 luglio sottolineano che ci saranno dei colpi di scena inaspettati nella vita di Blanca. Leonor e Felipe faranno una scoperta importante sul conto del figlio di Diego, dicendosi sicuri che il piccolo Moises sia vivo ma dovranno dimostrare la tesi.

Arturo vivrà attimi di paura dopo aver capito che è vicina la sua cecità e vorrà avere un incontro con il medico per comunicargli la volontà. L'intento del Valverde sarà quello di operarsi alla cataratta ma non riceverà la risposta sperata dal proprio dottore che lo metterà al corrente della gravità della situazione. Il colonnello non avrà intenzione di mettere al corrente la Reyes riguardo al quadro clinico e cercherà di tenere serbato il segreto.

Inigo non vedrà di buon occhio la relazione tra Flora e Paquito, temendo che il bacio dato dalla sorella all'uomo possa finire per rovinare gli affari de La Deliciosa.

Ursula vuole trovare il modo per vendicarsi nei confronti della cameriera

Samuel troverà un pretesto per spingere Blanca a non affrettare la partenza per il convento e l'Alday vorrà evitare che la giovane Dicenta possa compiere questa scelta.

Cristina avrà una sorta di ribellione nei confronti di Ursula e sarà affranta dai sensi di colpa per aver preso in giro molte persone innocenti, tra cui la stessa Blanca. Il compito della religiosa sarà quello di manipolare Arturo, su richiesta della dark lady, ma la donna si rifiuterà di proseguire su questa strada. Ursula non avrà dubbi e farà ricadere le colpe di questo atteggiamento della Novoa su Carmen. Quest'ultima potrebbe essere la stessa persona che ha rivelato a Diego il luogo in cui possa trovarsi il piccolo Moises.

Cristina racconta la verità a Leonor

La moglie di Jaime metterà in atto una vendetta precisa volta a fare del male nei confronti della cameriera comportatasi nel modo sbagliato e coglierà l'occasione per farla aggredire in piena notte. Riera vorrà ricostruire la dinamica dei fatti in modo da dimostrare la colpevolezza di Ursula e sarà pronto per giurare la vendetta nei confronti della madre di Blanca.

Servante consiglierà a Paquito di spargere le voci sul bacio scambiato con Flora per avere la possibilità di proseguire il lavoro come vigilante. Riera deciderà di presentarsi a casa di Diego al quale proporrà un'alleanza dimostrandogli la disponibilità per aiutare il piccolo Moises. Cristina si dirà pronta per ammettere agli occhi di Leonor di essere stata manipolata da Ursula. Infine Inigo scoprirà che Pena ha organizzato una messa in scena in quanto l'uomo non è mai stato sprovvisto della memoria.