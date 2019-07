Torna l'appuntamento con le anticipazioni di Una vita, la popolare soap opera iberica in onda su Canale 5. Nel corso delle puntate che andranno in onda da lunedì 29 a sabato 3 agosto, finalmente i fratelli Barbosa sveleranno la vera identità di Pena, mentre Blanca si recherà al cimitero con Ursula con l'intento di rapirla affinché le riveli dove si trova il piccolo Moises.

Una Vita, anticipazioni dal 29 luglio al 3 agosto: Blanca ha un piano contro Ursula

Le anticipazioni degli episodi di Una Vita dal 29 luglio al 3 agosto riportano che Inigo, frugando tra gli effetti personali di Pena, capirà che in realtà non ha mai perso la memoria come ha fatto credere.

Il vero Cervera, nel frattempo, riuscirà a sedurre Flora e a darle un bacio.

Blanca sarà sul punto di aggredire Ursula, ma quando la madre si accorgerà che tiene un coltello tra le mani, la giovane fingerà di volersi togliere la vita. Poco dopo la dark lady riceverà un misterioso documento che riguarda il suo passato. Inigo dirà a Flora di aver appreso che Pena sta tramando contro di loro per liberarsi una volta per tutte di un losco indiano.

Casilda deciderà di assaggiare le erbe di Jacinto. Ursula si lascerà convincere dalle domestiche della soffitta a ritirare la denuncia contro Paquito. Blanca riuscirà a persuadere Samuel nel lasciarla andare al cimitero insieme alla madre: giunte sul posto, la giovane Dicenta ne approfitterà per introdursi nel Pantheon della famiglia Alday, e qui aggredirà Ursula, colpendola alla testa e facendole perdere i sensi.

Leonor scoprirà che l'indiano che sta tormentando Pena è molto pericoloso, ma il peggio arriverà quando la scrittrice capirà che il cameriere ha intenzione di dirottare la furia dello straniero su Inigo, approfittando dello scambio di persona. Il malvivente, infatti, sarà alla ricerca di Cervera - che non conosce personalmente - perché gli ha rubato una statuina di una divinità indù.

Una Vita: Blanca sequestra Ursula

I problemi alla vista di Arturo diventeranno sempre più seri.

Intanto Blanca terrà prigioniera Ursula proprio nella tomba di famiglia degli Alday con l'intento di costringerla a confessare dove tiene nascosto il piccolo Moises. La dark lady continuerà a negare tutto e, continuando a fingere, ricorderà alla figlia che in realtà ha messo al mondo una bimba deceduta subito dopo il parto.

Silvia parlerà con Agustina per capire perché Arturo è in preda al malumore, ma non riuscirà ad ottenere le informazioni che cercava, e così deciderà di partire per l'Italia con Esteban, promettendosi di raggiungere Elvira per comprendere cosa sta realmente accadendo al colonnello.

Samuel e Diego non riusciranno a trovare Blanca, mentre Carmen convincerà Riera ad unirsi nelle ricerche. Per evitare che Pena possa trascinarli ancor di più nei guai, Flora e Inigo organizzeranno una festa a La Deliciosa per annunciare a tutti i compaesani che, in realtà, sono fratello e sorella, aggiungendo che Pena è il vero Cervera e lasciando l'uomo senza parole.

Approfittando di un momento di distrazione di Blanca, Ursula riuscirà a dare fuoco al Pantheon.

Fortunatamente Samuel arriverà in tempo per impedire a sua moglie di uccidere la madre. Pena negherà di essere Inigo Cervera, ma i fratelli Barbosa non gli daranno ascolto e, per tutta risposta, gli affideranno la gestione della pasticceria.

Samuel si rifiuterà di denunciare Blanca alla polizia, impedendo di fatto ad Ursula di avviare le pratiche per far rinchiudere la figlia in una clinica psichiatrica. Rosina, dopo aver bevuto le erbe di Jacinto, e avendone constatato gli effetti benefici, deciderà di metterle in vendita. Agustina sarà sul punto di svelare a Felipe che il colonnello sta per diventare cieco, mentre proprio Arturo comincerà a pensare di togliersi la vita.