Le nuove anticipazioni della nota telenovela Una vita riservano interessanti curiosità. Nelle puntate che verranno trasmesse dal 15 al 20 luglio, Blanca non riuscirà a credere che suo figlio Moises sia ancora vivo e vorrà entrare in convento. Dopo Flora confesserà a Peña che nel dolce che ha mangiato era presente del veleno per topi, che lei stessa ha messo per errore nell'impasto. Poi Peña rivelerà a Flora che in realtà il dolce è stato buttato via a causa del suo cattivo sapore.

Più tardi la donna si renderà conto di essere innamorata di Paquito, mentre Agustina aiuterà Arturo a nascondere i suoi problemi con la vista. Successivamente Cristina Novoa seguirà gli ordini di Ursula e manipolerà Carmen, Celia e Susana.

Arturo ha la cataratta

Nelle puntate di Una Vita che andranno in onda da lunedì 15 a sabato 20 luglio, Carmen sarà parecchio distante dall'investigatore privato Riera: quest'ultimo per riportare la donna dalla sua parte, le racconterà il passato della Dicenta.

In seguito Samuel consiglierà a Diego di far ricoverare Blanca in una struttura dedicata. Inizialmente Diego sarà titubante, ma poi accetterà il consiglio: più tardi il dottor Quilles visiterà Arturo Valverde e gli diagnosticherà una cataratta, che causerà all'uomo la cecità.

Diego va al convento con Samuel

Lolita soffrirà per la partenza di Antoñito per Parigi. Successivamente Cristina farà sentire in colpa Rosina per essersi subito sposata con Liberto e aver dimenticato così presto Maximiliano.

Frattanto Felipe si renderà conto delle notevoli manipolazioni di Cristina Novoa, mentre Carmen deciderà invece di svelare a Diego che Ursula si reca quotidianamente in un convento usato come orfanotrofio. In seguito Cristina si pentirà di tutte le falsità raccontate e vorrà confidarsi con Blanca, ma sarà fermata da Ursula. Tuttavia, Arturo Valverde non parlerà a nessuno della sua improvvisa cecità.

Flora sarà convinta di essersi innamorata di Paquito, ma l'uomo non la ricambierà. Poi Flora sarà consolata da Peña e accetterà di vendere La Deliciosa, così da accogliere il volere di Iñigo. Dopo Liberto si renderà conto che le inquietudini di Rosina e Susana sono stati provocati da Cristina Novoa. In un secondo tempo Carmen confesserà a Riera di aver tradito Ursula, mentre Diego si recherà presso il convento insieme a Samuel: proprio Diego non sarà a conoscenza del fatto che in realtà Samuel è complice di Ursula.

Successivamente Silvia sarà notevolmente turbata per i numerosi rifiuti di Arturo e si consolerà con Esteban. Infine, Diego sarà ormai convinto che suo figlio Moises sia vivo e che sia stato rapito da Ursula, ma quest'ultima vorrà poi vendicarsi di Carmen.