Il popolare sceneggiato di origini iberiche “Una vita” è sempre in grado di suscitare grandi emozioni al pubblico. Le anticipazioni dei capitoli che verranno trasmessi in Spagna dal 29 luglio al 2 agosto 2019, dicono che Liberto Seler continuerà ad essere disperato per la partenza della moglie Rosina Rubio. La situazione peggiorerà ulteriormente poiché il nipote di Susana farà perdere le sue tracce.

La new entry Marcia, invece, sarà frenata nella sua relazione sentimentale con Felipe Alvarez Hermoso. In particolare la cameriera non vorrà far sapere a tutti gli abitanti di Acacias 38 che lei e l’avvocato stanno insieme, per colpa del suo doloroso passato che ha segnato la sua vita.

Alfredo affronta un malvivente, Liberto disperato

Anche nelle puntate che i telespettatori spagnoli vedranno questa settimana, non mancheranno avvenimenti ricchi di suspense.

Dagli spoiler si evince che Ledesma, dopo aver chiesto ai Dominguez di accelerare i preparativi delle nozze di sua figlia, verrà a conoscenza del piano che Emilio ha elaborato per non sposarsi. Alfredo affronterà l’intruso che ha invaso il suo appartamento, terrorizzando tutti i vicini. Intanto, Susana temerà il peggio quando scoprirà che Liberto ha scritto un testamento. La sarta avrà il sospetto che suo nipote possa porre fine alla sua esistenza quando Casilda le dirà che non rientrerà a casa.

Felipe dirà a Genoveva di non aver provato mai nulla per lei e di averla usata soltanto per battere Alfredo, in modo da riuscire a recuperare i soldi che ha sottratto agli abitanti. La moglie del Bryce non riuscirà a nascondere la sua delusione per aver appreso che l’avvocato non ricambia i suoi sentimenti. In seguito Liberto non riuscirà a trattenere le lacrime, dopo aver ripensato ai bei momenti trascorsi con Rosina sul fiume.

Cinta rinuncia a stare con Emilio, Marcia sofferente a causa del suo passato

Cinta, dopo aver appreso che Ledesma ha minacciato Emilio, deciderà di interrompere la loro relazione per proteggerlo. Genoveva si dirà disposta a riprendersi l’Alvarez Hermoso, mentre i coniugi Seler ritorneranno ad Acacias 38 felici e innamorati. La moglie di Alfredo adotterà una strategia per riconquistare Felipe, che, nel frattempo, farà sapere al Seler di voler rendere pubblica la sua storia d’amore con Marcia.

Il Palacios inviterà Antonito e Lolita a trasferirsi con Carmen in un altro piano nel loro appartamento. Marcia non avrà nessuna intenzione di far sapere a tutti che lei e Felipe stanno insieme, per via del suo difficile passato. Ramon comunicherà alla sua promessa sposa che il festeggiamento del loro matrimonio sarà speciale. Marcia verrà ricattata da Ursula; invece Genoveva, dopo aver ascoltato alcuni commenti delle donne, sospetterà della cameriera. A quel punto la signora Bryce darà scandalo sul pianerottolo della casa di Felipe di fronte a tutti i vicini.