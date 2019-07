Una vita, la soap iberica di Aurora Guerra, ha molte novità da offrirci nella nuova settimana dal 15 al 20 luglio. Intanto sabato 13 luglio andrà in onda una lunga doppia puntata su Rete 4. La soap proseguirà il lunedì seguente 15 luglio, trasmessa da Canale 5.

Blanca ha ormai saputo troppo e conosce le malefatte della madre. Innamorata di Diego, ha combattuto contro il minore degli Alday, Samuel, a cui è stata sposata senza amore. Ora è all'apice del dolore, dopo avere partorito un bimbo che è scomparso.

La madre inoltre le ha mentito, l'ha accompagnata alla tomba di una neonata morta immediatamente dopo il parto, spacciandola per la nipote. Dove sarà finito Moises e che ne sarà della figlia di Ursula?

Samuel ed Ursula alleati

Samuel è ormai lo 'scagnozzo' di Ursula, donna senza cuore che non ha pietà per nessuno. La figlia Blanca è sempre stata una sua vittima, da quando ancora piccola l'ha abbandonata. I due complici, la Dicenta e Alday junior, consiglieranno alla giovane di ricoverarsi in una clinica per malati mentali.

Blanca confesserà di avere commesso un tradimento e parlerà della figlia venuta a mancare. Ursula sarà felice di quanto la donna affermerà, una contadina però avvertirà Diego che qualcuno era presente al momento del parto e quindi la Dicenta junior non era sola.

La domestica Carmen udirà la conversazione tra Samuel e Ursula e, con preoccupazione per Blanca, andrà immediatamente da Diego. Ursula verrà vista dalla cameriera mentre si recherà in un luogo insolito.

La Dicenta si assenterà ogni notte, è ormai abituata ad abbandonare i neonati in uno dei conventi che li accolgono.

Nel frattempo la proprietaria de "La Deliciosa" proverà amore verso Paquito. Flora non verrà però corrisposta dal guardiano e deciderà di vendere la cioccolateria. Il locale non ha più le entrate di un tempo ed economicamente non rende come in passato.

Leonor contesta Cristina Novoa ed il suo comportamento

Un altro personaggio entrato nella soap da poco tempo, di cui sentiremo parlare parecchio, è Cristina Novoa.

Secondo Leonor, che diffiderà della donna, Blanca è plagiata da lei. Il ricco quartiere di Acacias subirà l'influenza negativa di Cristina, sarà anche lei assoldata da Ursula?

La scrittrice, vedova di Pablo, avvertirà gli abitanti di Acacias sul comportamento fuorviante della Novoa. Nessuno le crederà, ma lei riuscirà a registrare le parole della mistica mentre confessa di dover portare a compimento un imbroglio. Silvia e Arturo intanto decideranno di sposarsi, Esteban però sarà sempre tra di loro e questo nuocerà alla coppia.

I due romperanno il fidanzamento?

Blanca annuncerà a Cristina la sua volontà di espiare le sue colpe in convento. La Novoa avrà quindi plagiato, come la Dicenta voleva, la povera moglie di Samuel. Diego, dopo avere fatto visita alla contadina, rivelerà a tutti di avere scoperto un segreto sconvolgente. Il giovane Alday vorrà parlarne alla figlia di Ursula. Mentre Flora si lascerà convincere a baciare Peña sulla guancia, Paquito li vedrà, ma prometterà di non parlare.

Ursula farà in modo che Cristina Novoa incontri sia Carmen che Celia. In seguito entrambe si dimostreranno fredde rispettivamente con Riera e con Felipe.