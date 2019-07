Torna l'appuntamento con Una vita, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra e punta di diamante di Canale 5. Nelle puntate in programma da 29 luglio al 2 agosto in Spagna, Genoveva Salmeron deciderà di vendicarsi dopo aver scoperto che Felipe Alvarez Hermoso è innamorato della serva Marcia. Donna Susana, invece, sarà in ansia per le sorti di Liberto.

Una Vita: Donna Susana in ansia per Liberto

Le anticipazioni di Una Vita, tratte dalle nuove puntate in onda in Spagna da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto, rivelano che alcuni vicini si allarmeranno quando udiranno il rumore di un colpo di sparo provenire dall'abitazione di Alfredo.

Intanto Donna Susana temerà che suo nipote Liberto abbia intenzioni suicide dopo il ritrovamento di un testamento mentre Ledesma pretenderà che le nozze vengano anticipate, se non scoprisse il piano di Emilio di sabotare l'evento.

Felipe umilia Genoveva

Genoveva riceverà una doccia d'acqua fredda quando capirà che Felipe non prova alcun sentimento per lei. Inoltre l'Alvarez Hermoso le confesserà che l'aveva corteggiata solo per recuperare i soldi truffati al vicinato e smascherare Alfredo Bryce.

Una dichiarazione che farà sprofondare nella disperazione la Salmeron, che capirà di essere stata usata dall'uomo che credeva di amare. Liberto, invece, scriverà una lettera sulle sponde del fiume dove aveva passato dei momenti indimenticabili con la Rubio. Un'iniziativa che sarà spiata da un personaggio misterioso. Infine Cinta deciderà di rinunciare ad Emilio quando scoprirà che Ledesma vuole rivelare cos'è successo a Valdeza.

Carmen e Ramon presto sposi

Le trame di Una Vita, in programma in Spagna prossima settimana rivelano che le nozze tra Carmen e Ramon saranno sempre più vicine. In questa occasione, i Palacios faranno un annuncio importante per tutto il nucleo famigliare mentre la Seler sarà preoccupata per la sorte di Liberto. L'anziana donna, infatti, sospetterà che gli sia successo qualcosa di grave. Allo stesso tempo, i Dominguez cercheranno di tirare su il morale a Cinta, preparandole una tisana alla verbena mentre Emilio rivelerà ad Antonito il suo segreto.

L'Alvarez Hermoso ama Marcia, Ursula minaccia la serva

Marcia chiederà a Felipe di aspettare a rendere pubblica la loro relazione. La serva, infatti, non è ancora pronta a rivelargli il suo passato. Nel frattempo Genoveva non si darà per vinta, tanto da recarsi dall'Alvarez Hermoso dove lo pregherà in ginocchio di tornare con lei. Ma ecco che l'avvocato le confesserà di amare un'altra donna. Ursula, a questo punto, inviterà la vedova di Samuel a preparare la sua vendetta contro chi ha rubato il cuore del vedovo di Celia.

Servante e Fabiana scopriranno che la loro pensione si è allagata mentre Ramon confesserà a Carmen che ha intenzione di organizzare una bellissima festa durante una cena a lume di candela. Ursula, invece, minaccerà la serva, rea di aver suscitato un interesse sentimentale nell'avvocato Alvarez Hermoso. Infine Genoveva umiliata racconterà a tutti i vicini di Acacias 38 che la serva ha una relazione con il suo padrone.