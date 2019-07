Una Vita, la soap iberica che racconta delle appassionanti vicende che vedono protagoniste le famiglie Alvarez Hermoso, Palacios, De La Serna e Hidalgo, non smetterà di stupire. Le anticipazioni spagnole infatti promettono ulteriori colpi di scena.

Una vita: Iñigo chiederà a Flora di incontrarsi con Peña

Arturo rifiuterà la proposta da parte di Silvia di partire per l'Italia per chiudere l'accordo con l'armatore. La donna, per questo motivo, deciderà di partire con Esteban.

Il colonnello intanto continuerà a mentire sulla sua salute che andrà sempre peggiorando e questo verrà scoperto da Agustina. Nel frattempo Iñigo chiederà a Flora di incontrarsi con Peña: questo gli permetterebbe di intrufolarsi in soffitta e indagare su di lui. La donna accetterà e durante l'appuntamento soccomberà al fascino dell'uomo, che si illuderà di aver davvero destato interesse in Flora. Intanto il piano di Iñigo procederà, riuscendo ad intrufolarsi nella mansarda: questo gli farà scoprire che Peña non soffre affatto di amnesia. Più tardi l'uomo confiderà a sua sorella la verità di cui è venuto a conoscenza.

Blanca proverà ad uccidere Ursula

Blanca tornerà a vivere da sua madre, ma la situazione sarà molto difficile da sostenere. Arrivata al limite della sopportazione, la ragazza sembrerà voler colpire Ursula ma in realtà fingerà di tentare il suicidio per poter essere ricoverata in clinica. Una lettera proveniente da una fonte misteriosa sconvolgerà Ursula su un fatto del suo passato. La paura porterà la donna a ritirare la denuncia nei confronti di Paquito, che darà la bella notizia a Flora, dicendo che se non perderà il lavoro sarà anche grazie a Peña.

Finalmente Peña e Flora si baceranno.

Blanca, con il permesso di Samuel, porterà Ursula al cimitero con l'intento di farle perdere i sensi e mettere in atto una trappola che ha preparato per lei. Quando Samuel si renderà conto che le donne non sono rientrate, metterà in allarme Diego che si metterà subito a cercarle. Nel frattempo la ragazza rinchiuderà Ursula per metterla in condizione di parlare, costringendola a dirle la verità, mentre Samuel troverà una lettera in cui Blanca le dice che riuscirà a scoprire il modo per riavere suo figlio a qualunque costo.

Silvia chiederà ad Agustina informazioni sul colonnello, ma la cameriera non rivelerà le sue condizioni di salute. Più tardi allora Arturo saluterà la donna in partenza con Esteban. Carmen chiederà a Riera di aiutarla a ritrovare Blanca che, nel frattempo, ha fatto perdere le sue tracce con Ursula. Quest'ultima riuscirà a trovare il modo di fuggire: fingerà di essersi addormentata per poi urlare fino a farsi sentire da Samuel. L'uomo infatti riuscirà ad arrivare dalla donna appena in tempo ed evitare che Blanca la uccida.

Dopo questa terribile avventura, Ursula chiederà a Samuel di chiamare subito le guardie, ma lui le comunicherà che non ha più intenzione di continuare a collaborare con lei.

Intanto Diego rassicurerà Blanca che sarà molto provata da quanto accaduto. Più tardi, Flora e Iñigo lasceranno la Deliciosa nelle mani di Peña. L'uomo continuerà a negare di essere il vero Cervera, nonostante l'insistenza di Iñigo che sosterrà il contrario di fronte alla folla incredula .

Arturo tenterà il suicidio

Agustina sarà molto combattuta perché non saprà se dire o meno la verità sulle condizioni di salute del colonnello. Arturo intanto prenderà una pistola e tenterà il suicidio. Fortunatamente sarà salvato dalla sua fedele cameriera, che arriverà appena in tempo per evitare la tragedia.