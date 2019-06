La popolare serie televisiva Una Vita continua ad arricchirsi di straordinari colpi di scena. Le trame degli episodi in programmazione in Spagna questa settimana rivelano che Felipe Alvarez Hermoso darà dimostrazione di essere il solito donnaiolo. L’avvocato sarà sempre più vicino alla sua nuova domestica Marcia senza sapere che la donna in realtà è una spia di Ursula Dicenta e Alfredo Bryce.

Felipe e Marcia sempre più complici, Cinta decide di rimanere ad Acacias 38

Le puntate spagnole in onda da lunedì 1 a venerdì 5 luglio si preannunciano scoppiettanti.

Pubblicità

Pubblicità

Le anticipazioni rivelano che Ramon deciderà di fare degli investimenti in una compagnia di assicurazione. Nel contempo Felipe e Marcia si avvicineranno ulteriormente. In seguito l’avvocato Alvarez Hermoso non farà fatica ad accorgersi che Genoveva è in preda alla pazzia. Intanto Liberto farà sapere alla zia (Susana) e al suo fidato amico Felipe di essere in procinto di abbandonare l’appartamento della moglie Rosina. Cinta, dopo aver letto il diario di Emilio contenente delle dichiarazioni d’amore per lei, lo sorprenderà dandogli un bacio.

Pubblicità

A quel punto la giovane artista deciderà di comunicare ai suoi genitori che non andrà più in tour con Rafael. Ignacio, un vecchio amico della Rubio che acquisterà la biblioteca di Liberto. Dopo essere stato invitato a partecipare ad un ricevimento presso l’ambasciata brasiliana, Felipe chiederà alla sua domestica di fargli da accompagnatrice. Genoveva, in seguito alle parole dell’Alvarez Hermoso, inizierà a sentirsi colpevole per ciò che è accaduto nel quartiere a causa sua. Marcia chiederà aiuto ad Agustina per poter partecipare all’imminente evento con un abito adatto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

Lolita si scaglia contro Genoveva, l’Alvarez Hermoso derubato dalla sua domestica

Genoveva, oltre a voler rilasciare una nuova dichiarazione per tirare fuori dai guai Liberto, farà il possibile per far ridare a Lolita la sua attività commerciale. Ignacio proporrà alla madre di Leonor di partire con lui mentre Ursula e Alfredo assegneranno a Marcia il compito di recuperare alcune informazioni. La cameriera si vedrà costretta ad appropriarsi di alcuni fascicoli in possesso di Felipe riguardanti il processo del Seler.

Felicia e Bellita stringeranno un patto per rovinare un appuntamento dei loro figli. Lolita, dopo aver appreso da Alfredo che l’uomo ha truffato tutti gli abitanti con l’aiuto della moglie, perderà le staffe. La nuora di Ramon schiaffeggerà Genoveva in mezzo alla strada. Rosina deciderà di rimanere ad Acacias 38 mentre Liberto non la prenderà affatto bene quando saprà che la moglie del Bryce gli ha teso un inganno con l’intento di farlo divorziare.

Pubblicità

Per terminare Genoveva, dopo essere stata smascherata pubblicamente come complice del marito, riceverà una proposta da Felipe. Quest’ultimo inviterà la donna che ha fatto entrare in crisi i coniugi Seler a recarsi all’ambasciata con lui piantando in asso Marcia.