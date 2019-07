Le anticipazioni spagnole della famosa soap Una vita, preannunciano nuovi guai per gli abitanti di Acacias 38. Ursula Dicenta infatti, stabilirà una nuova alleanza con Genoveva e la perfida coppia farà di tutto per vendicarsi dei suoi nemici e rovinare la vita di tutti mettendo in atto subdoli piani.

Trame spagnole: il matrimonio di Liberto e Rosina verrà distrutto

Dopo la morte di Samuel, la vedova comincerà a covare odio per gli inquilini di Acacias che gli avranno voltato le spalle.

Le prime vittime della spietata coppia di donne saranno Rosina e Liberto: quest'ultimo verrà accusato di aver commesso violenza contro Genoveva dopo essere stato mandato in bancarotta per colpire sua moglie e il loro matrimonio sarà distrutto. Rosina, appena saprà della scena del marito con Genoveva, deciderà di lasciare Liberto. La vedova di Samuel, fortunatamente, comincerà a sentirsi in colpa per la falsa accusa e confesserà di aver mentito in tribunale.

Liberto sarà considerato innocente ma, a questo punto, Rosina non tornerà più indietro e deciderà di lasciare Acacias per recarsi in Portogallo da Leonor. Liberto tenterà di convincere in tutti i modi la moglie a restare e farsi perdonare, ma non verrà ascoltato. Quando resterà solo e la moglie sarà partita, l'uomo, controllato da Susana e Casilda, finirà per rifugiarsi nell'alcool per affrontare il dolore della sua perdita.

L'inganno di Ursula e Genoveva colpirà l'avvocato con un nuovo (falso) amore

La prossima vittima che finirà sotto l'obiettivo della Dark Lady e della vedova, sarà Felipe: le donne faranno leva sul debole che l'uomo ha sempre avuto nei confronti dell'altro sesso. Essendo un don Giovanni, l'avvocato deciderà di assumere a casa sua la bella Marcia, non sapendo che invece in realtà si tratta di una complice di Ursula e Genoveva.

I due saranno sempre più vicini, tanto che Felipe deciderà di invitare la nuova domestica ad accompagnarlo ad un evento pubblico importante, attratto dalla bellezza della seducente Marcia.

La trappola di Genoveva e Ursula funzionerà perfettamente, infatti l'uomo sarà sempre più ammaliato da Marcia. La domestica nel frattempo, seguirà tutte le mosse dell'avvocato e riuscirà a sottrargli degli importanti documenti che riguardano il caso di Liberto.

Grazie a queste informazioni, la Dark Lady riuscirà ad eliminare definitivamente il povero uomo accusato ingiustamente.

Tuttavia, però secondo gli episodi in Spagna, per Felipe i guai non finiranno: infatti vendetta delle due donne non finirà qui. Il vero turno di Felipe dovrà ancora arrivare e le due manipolatrici studieranno un modo per distruggere anche la sua vita.