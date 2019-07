Un percorso finito in crescendo ed apprezzato dai telespettatori. Gianmarco Onestini ha fatto breccia tra i seguaci del GF 16 per garbo ed educazione ma, soprattutto, per la schiettezza con la quale ha preso posizione in determinate occasioni. In particolare il bolognese, senza alzare i toni, ha apertamente criticato Francesca De André per alcuni suoi atteggiamenti sopra le righe. Nel corso del percorso nella casa più spiata dagli italiani ha messo in evidenza, in più di un’occasione, il suo rapporto speciale con il fratello, l’ex tronista Luca Onestini.

In un’intervista rilasciata al settimanale Spy, Gianmarco è tornato a parlare della sua esperienza nel reality show di Canale 5 e della sua attuale situazione sentimentale smentendo il flirt con Erica Piamonte e di essere stato contattato da Ivana Icardi. “Sono single, spero di trovare presto una persona mi faccia battere il cuore”. Affermazioni che potrebbero far da preludio ad una nuova esperienza televisiva come tronista di Uomini e donne.

Gianmarco Onestini: 'Il Grande Fratello è stata un'esperienza formativa'

Gianmarco Onestini aveva conquistato la ribalta televisiva in occasione della partecipazione del fratello Luca al GF Vip.

Nell’occasione il ventiduenne era entrato nella casa per supportarlo e per informarlo del tradimento dell’ex fidanzata (Soleil Sorge). In seguito aveva preso parte a Temptation Island come tentatore senza, però, lasciare il segno. Il salto di qualità con l’esperienza nel reality show condotto da Barbara D’Urso dove è arrivato ad un passo dalla vittoria. “E’ stato un’esperienza formativa” - ha dichiarato il bolognese al settimanale Spy sottolineando che con la partecipazione al Grande Fratello ha imparato a controllarsi, avere pazienza e frenarsi di fronte a certe situazioni che al di fuori del contesto televisivo gli avrebbero dato fastidio.

In particolare il bolognese non ha gradito alcuni atteggiamenti di Francesca De André. “Non si poteva mai criticare perché si infiammava. Sono stato l’unico a dirle che giudica le persone senza farsi prima un esame di coscienza”.

Dalle avance di Ivana Icardi alle voci su Uomini e Donne

Durante il percorso al GF 16 il modello ha acceso l’interesse di Ivana Icardi prima e di Guendalina Canessa poi. In entrambi i casi Gianmarco Onestini non ha alimentato l’interesse delle compagne di avventura chiarendo di non provare un particolare interesse nei loro confronti.

Nell’intervista rilasciata al settimanale Spy, il ventiduenne ha precisato che con Erica Piamonte c’è solo un bel rapporto di amicizia e di essere rimasto in contatto con Michael Terlizzi e Daniele Dal Moro. “Con Erica c’è uno splendido rapporto ma niente di più”.

Sotto l’aspetto sentimentale l’estate di Onestini deve ancora infiammarsi e in un passaggio dell’intervista ha riferito che ora non ha una persona che gli fa battere il cuore: “Spero di trovarla presto”.

Dichiarazione che in molti hanno letto come una candidatura indiretta al trono di Uomini e Donne. Al momento non c’è nulla di confermato ma sui social in tanti sperano che la scelta della redazione del people show di Canale 5 ricada sul fratello di Luca Onestini.