La storia d'amore tra Irene Capuano e Luigi Mastroianni prosegue nel migliore dei modi a circa quattro mesi dalla scelta avvenuta nella puntata serale di Uomini e donne. Nonostante la loro frequentazione fosse iniziata in sordina, tanto che entrambi avevano dichiarato in un primo momento di non essere ancora innamorati, il tempo ha dimostrato l'importanza di non correre troppo, giungendo a proclami ufficiali troppo espliciti. Fin dall'inizio Irene e Luigi non sono apparsi insieme di frequente nei rispettivi profili Instagram, ma di recente l'ex corteggiatrice si è 'sbottonata' rispondendo alle domande di alcuni followers.

Si è quindi espressa in merito ai progetti con Luigi, lanciando anche delle frecciatine nei confronti delle due troniste Giulia Cavaglià e Angela Nasti che hanno concluso la relazione con il proprio fidanzato poche settimane dopo la scelta.

Amore a gonfie vele per Irene e Luigi

In risposta alle domande dei fan su Instagram, Irene Capuano ha spiegato che tutto procede per il meglio con Luigi Mastroianni, da lei conosciuto durante l'esperienza a Uomini e donne.

Oltre ad avere avviato la convivenza, dopo una fase iniziale di continui trasferimenti tra Roma e la Sicilia, lei si è detta felice di come stanno andando le cose dato che la coppia sta vivendo 'un periodo magico'. È tuttavia prematuro parlare di matrimonio o di figli, anche se la giovane romana non ha smentito a priori la possibilità che simili traguardi vengano raggiunti in futuro. Continuando con il botta e risposta con i propri fan, la Capuano ha espresso il suo punto di vista nei confronti di Giulia e Angela, giunte alla rottura in tempi rapidissimi dopo la scelta.

E se sulla prima ha lasciato intendere che la verità non sia stata ancora svelata, nel caso della Nasti ha preferito mandare un messaggio di stima ad Alessio Campoli, il ragazzo che la napoletana aveva scelto al termine del suo percorso nel Trono Classico.

'Alessio troverà una ragazza che lo merita'

Irene Capuano crede che ci sia ancora molto da dire sulla fine della relazione tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano. A tal proposito ha dichiarato su Instagram: "Penso che prima o poi uscirà la verità. Mi fermo qui".

Del resto, lo stesso Luigi Mastroianni qualche giorno fa aveva riservato delle frecciatine nei confronti della Cavaglià che lui stesso aveva frequentato per un breve periodo durante il suo percorso sul Trono Classico, prima di lasciar perdere a causa dei dubbi sulle reali intenzioni della torinese. Irene ha rilasciato anche delle dichiarazioni sulla fine della storia tra Alessio e Angela. In questo caso ha rivolto parole di stima all'ex corteggiatore: "Penso che Alessio troverà una ragazza che lo merita realmente".