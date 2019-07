Tra le coppie che si sono formate quest'anno nello studio di Uomini e donne vi è quella composta da Giulia Cavaglià e Manuel Galiano. Una relazione che tuttavia non è durata tantissimo, dato che i due ragazzi si sono detti addio dopo poco meno di un mese di frequentazione. In rete si era parlato di un possibile tradimento da parte di lui nei confronti dell'ex tronista ma proprio oggi Manuel ha voluto fare chiarezza e ha raccontato la sua verità dei fatti in un'intervista video rilasciata al sito web WittyTv.

La verità di Manuel sul rapporto con Angela Cavaglià

Intervistato dall'autrice di Uomini e donne, Raffaella Mennoia, ecco che Manuel ha svelato che dopo la scelta si è staccato dalla ragazza per un giorno per poi scoprire che la ragazza aveva organizzato, a sua insaputa, una settimana di appuntamenti lavorativi.

"Da lì ho cominciato a capire com'era la situazione", ha raccontato Manuel aggiungendo che quando si rividero in stazione c'era un'amica di Giulia ad aspettarli per fare loro un video, poi però quando andarono al ristorante la tronista non lo avrebbe degnato neppure di uno sguardo.

Il ragazzo nella lunga intervista-sfogo con la Mennoia ha anche raccontato che Giulia, in presenza dei suoi amici, avrebbe recitato la parte della fidanzata innamorata che cercava il suo uomo, lo coccolava e lo baciava, poi però quando rimanevano da soli non faceva altro che pensare ai followers e quindi ai social.

"Manuel non esisteva mai quando eravamo solo io e lei", ha dichiarato l'ex corteggiatore nel corso della lunga chiacchierata pubblicata su WittyTv, aggiungendo che la ragazza non faceva altro che controllare pedissequamente il profilo Instagram per verificare se aumentasse il numero dei followers dopo la scelta a Uomini e donne.

'Non mi innamorerò mai di te': la frase di Angela che spiazzò Manuel Galiano

A quel punto, il ragazzo ha ammesso che non gli stava più bene tutta questa situazione e ha deciso di affrontare Giulia in prima persona, chiedendole: "Tu mi vuoi bene o no?".

La risposta dell'ex tronista, però, lo ha lasciato senza parole e gli ha fatto aprire ancora di più gli occhi su questa relazione. "Sappi che io non m'innamorerò mai di te": sarebbe stata questa la risposta dell'ex tronista.

Sta di fatto che ad oggi la love story tra i due è letteralmente finita ed entrambi hanno voltato pagina: difficile quindi pensare e sperare in un ritorno di fiamma, anche perché si tratta di una storia che in realtà non è mai decollata per davvero.

Nelle prossime ore, sempre sulla pagina ufficiale di WittyTv verrà caricato anche il video con il racconto della verità di Angela Cavaglià su tutta questa vicenda.