La nuova stagione di Uomini e donne avrà inizio il 16 settembre 2019 e sarà dato il via al trono classico. Maria De Filippi, storica conduttrice del reality, ha annunciato che il format del programma verrà rivoluzionato. Già dal primo appuntamento alcune coppie, uscite da poco, torneranno negli studi. Le poltrone rosse non saranno più 4 ma due e al trono saliranno Giulio Raselli e Giodano Mazzocchi. Novità anche per il trono over, in cui ci sarà Gemma, cambiamenti a non finire.

Uomini e Donne e le anteprime sulle novità del reality

Uomini e Donne è terminata da una sessantina di giorni, mentre alcune coppie formatasi sono ancora insieme, altre invece sono già scoppiate. La brillante conduttrice Maria De Filippi [VIDEO]organizzerà un incontro tra chi ha lasciato gli studi insieme che si confronteranno e racconteranno quanto è accaduto fino ad ora. La puntata in questione avverrà già al primo appuntamento con il Trono Classico.

Sembra infatti che Raffaella Mennoia, autrice del reality abbia convocato Giulia Cavaglià e Angela Nasti. Quest’ultima non sta più con Alessio Campoli, la loro coppia è scoppiata poco dopo la pioggia di petali rossi. La Cavaglià non fa più parte della vita di Manuel Galiano che l'avrebbe tradita ad Ibiza. L’ex corteggiatore dichiara che quanto ha detto l'ex compagna è falso. Che succederà quando a settembre 2019 ci sarà il confronto?

Maria De Filippi ha inoltre rivelato che le coppie in gara, durante la nuova serie del reality, non saranno più quattro ma due. Giulio Raselli, ex corteggiatore della Cavaglià, Giordano Mazzocchi, dopo la fine con Nilufar Addati potrebbero sedersi sul trono rosso.

Novità anche per il Trono over di Uomini e Donne

Gemma Galgani e Ida Platano saranno presenti al Trono Over che ripartirà come il classico a Settembre 2019.

La presenza della prima Dama non è una novità, la seconda ha subito una grande delusione dall'indeciso Cavalier Riccardo Guarnieri. Sarà nuovamente presente anche lui?

Ad agosto 2019 inizieranno le registrazioni di Uomini e Donne. Gianmarco Onestini, ex concerrente del Grande Fratello Vip potrebbe essere uno dei tronisti. L'ex gieffino ha rilasciato un'intervista al settimanale Spy dove si dichiara single. Egli smentisce inoltre un presunto flirt con Erica Piamonte e sarebbe suo desiderio trovare il vero amore.

Gianmarco Onestini è nato il 24 ottobre dell'anno 1996 a Bologna e studia Giurisprudenza all'università. Luca Onestini, il fratello minore lo difende a spada tratta e si scaglia contro chi attacca il congiunto. L'Onestini Junior ha postato una storia sul suo profilo Instagram in cui si scontra con la De André.

La scorsa edizione del trono Over ci ha dato non poche sorprese, al punto che era incerta una nuova stagione.

Si vocifera che in questa Maria De Filippi sarà più dura e saranno presenti dei buttafuori pronti ad intervenire in caso di liti, sarà una bufala?