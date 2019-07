Nella giornata di ieri è stata pubblicata la lista delle date d'inizio dei programmi Mediaset dopo la pausa estiva: Canale 5 si prepara ad offrire un settembre ricco di novità e grandi ritorni ai suoi telespettatori. Una delle trasmissioni più attese è sicuramente Uomini e donne: Maria De Filippi tornerà regolarmente in onda lunedì 16 settembre, giorno in cui saranno anche presentati i tronisti scelti per animare la prima parte della stagione.

U&D torna tra due mesi: Tvblog svela la data

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale dei palinsesti 2019/2020 di Mediaset, sul web hanno iniziato a circolare le date di debutto dei principali programmi della rete.

Le prime trasmissioni a tornare in onda dopo la pausa estiva saranno: Mattino 5, Pomeriggio 5 e Forum il 9 settembre; Verissimo sarà trasmesso tutti i sabati a partire dal giorno 14, Domenica Live dal 15, mentre Striscia la Notizia dal 23.

Tra i format che fanno parte del daytime di Canale 5, uno dei più attesi dal pubblico è sicuramente Uomini e Donne: Tvblog fa sapere che il dating-show nel quale ragazzi giovani e non cercano l'anima gemella, tornerà con una nuova stagione a partire da lunedì 16 settembre alle 14:45.

Il programma condotto da Maria De Filippi, dunque, debutterà sulla rete principale del Biscione tra poco più di due mesi: in questo periodo, saranno tanti i Gossip che circoleranno su coloro che verranno scelti per il ruolo di tronisti. Fino ad oggi, ad esempio, molti ex corteggiatori sono stati accostati alla poltrona rossa: Antonio Moriconi, Klaudia Poznanska, Giulio Raselli, ma non è da escludere che a loro possano aggiungersi alcuni ragazzi che si stanno mettendo in mostra nell'edizione di Temptation Island attualmente in onda (sia single che fidanzati).

La nuova prima serata di Canale 5

Oltre ai programmi confermati nel daytime di Canale 5, nel mese di settembre ai telespettatori sarà offerto un prime time ricco, un misto tra format storici e belle novità. Venerdì 13 debutterà la seconda serie di Rosy Abate, la fiction che racconta la vita della mafiosa interpretata magistralmente da Giulia Michelini.

Martedì 17 settembre, invece, toccherà alla seconda edizione Vip di Temptation Island (forse condotta da Alessia Marcuzzi) fare compagnia al pubblico per almeno sei settimane, mentre da giovedì 19 Ilary Blasi ed Alvin saranno i padroni di casa di Euro Games, la versione 2.0 di Giochi senza frontiere.

Lunedì 23 ci sarà un attesissimo esordio: dopo mesi di rumors e anticipazioni, finalmente andrà in onda la prima edizione Vip di Amici, probabilmente presentata da Michelle Hunziker (la versione storica del talent show, la diciannovesima, riprenderà a metà novembre con Maria De Filippi).