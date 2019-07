Le anticipazioni della nota soap opera partenopea Un posto al sole riservano interessanti novità per gli affezionati telespettatori. Durante le puntate che andranno in onda da lunedì 15 a venerdì 19 luglio, Patrizio tornerà improvvisamente a Napoli e annuncerà di aver terminato lo stage.

Beatrice avvertirà lo studio di aver ricevuto un'allettante proposta di lavoro che sarà intenzionata ad accettare.

Nel frattempo, Diego sarà sempre più depresso e angosciato. Otello continuerà ad essere preso dal suo grande "successo social" e deciderà di allontanarsi dagli affetti familiari. Marina, intanto, proverà a stabilire un rapporto con l'uomo misterioso, ma una novità potrebbe stravolgere i suoi piani. Infine si scoprirà che Arturo è molto malato.

Arturo ha un cancro

Negli episodi di Un Posto al Sole che verranno trasmessi su Rai 3 dal 15 al 19 luglio, Patrizio si mostrerà piuttosto infastidito dalla latitanza del fratello.

Nel frattempo Beatrice prenderà un'importante decisione. Serena e Filippo saranno impegnati nel progetto imprenditoriale avviato insieme a Ferri e saranno chiamati a risolvere alcuni problemi.

Marina sarà sempre più vicina ad Arturo e proverà ad instaurare un rapporto con lui. L'imprenditrice, suo malgrado, scoprirà che il padre è affetto da un tumore e che rifiuta tutte le cure. Patrizio rifletterà sull'offerta di Serena e Filippo di lavorare come chef a bordo dello yacht della loro società.

Serena, Filippo e Roberto avviano l'impresa

Giulia partirà per raggiungere Denis, ma durante il soggiorno si imbatterà in una spiacevole sorpresa che le causerà diversi problemi. Serena e Filippo riusciranno finalmente a convincere Patrizio a lavorare come cuoco sulla barca, ma a questo punto dovranno trovare un modo per comunicarlo a Ferri. Finalmente per Roberto e per i coniugi Sartori arriverà il giorno fatidico in cui potranno ufficialmente dare il via alla loro attività imprenditoriale.

Di conseguenza, Filippo sarà sempre più preso dal nuovo lavoro.

Raffaele sarà piuttosto preoccupato per Diego, il quale continuerà a non dare sue notizie ai familiari. Alex rientrerà da Berlino insieme a Vittorio e riceverà subito una telefonata foriera di notizie inattese.

