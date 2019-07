Ad un anno dalla sua ultima apparizione ad Un posto al sole, questa settimana si tornerà a parlare del personaggio di Teresina. Anche se l'attrice Carmen Scivittaro non comparirà, attraverso Otello verranno forniti maggiori dettagli sulla decisione di Teresa di restare ad Indica. Inoltre, Marina lotterà per far scagionare suo padre, mentre Raffaele sarà sempre più preoccupato per le sorti di suo figlio Diego. Di seguito le anticipazioni e le trame delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda la settimana dal 22 al 26 luglio.

Otello insofferente per Teresina

Lunedì 22 Luglio

Dopo aver scoperto in che condizioni si trova Diego, Raffaele cadrà nello sconforto più totale e temerà che il figlio possa distruggere la sua vita. Vittorio continuerà ad essere sentimentalmente indeciso tra Anita e Alex. La prolungata assenza sella sua amata Teresina, spingerà Otello a mostrare tutta la sua insofferenza, confermando che la loro separazione sia molto più profonda di quanto possa sembrare.

Ornella in soccorso di Raffaele

Martedì 23 luglio

Giulia si appresterà a trascorrere un ultimo giorno assieme a Denis prima di rientrare a Napoli. Marina e suo padre saranno sempre più vicini. ma la salute di quest'ultimo inizierà a peggiorare sempre di più. Raffaele cercherà di trovare un modo per aiutare Diego, grazie al supporto e alla saggezza di sua moglie Ornella.

Il padre di Marina sempre più grave

Mercoledì 24 luglio

Marina farà tutto il possibile per stare accanto a suo padre ma le condizioni di salute di quest'ultimo peggioreranno visibilmente.

Dopo aver trascorso dei giorni con Denis, Giulia si appresterà a prendere un'importante decisione. Serena e Filippo si riposeranno trascorrendo un giorno in barca e troveranno ad Irene un baby-sitter molto speciale.

Ferri bada a Irene

Giovedì 25 luglio

Grazie a un fortuito incontro al Vulcano, Vittorio potrà conoscere meglio la famiglia di Mia e Alex, ma non tutto andrà come avrebbe sperato. Marina, determinata a ottenere giustizia per suo padre, prenderà una decisione molto importante.

Roberto Ferri si troverà a dover fare da baby-sitter a Irene ma non avrà abbastanza pazienza, tuttavia i due, dopo qualche perplessità iniziale, troveranno una forte intesa

Marina va dall'avvocato Leone

Venerdì 26 luglio

Mia sarà più irrequieta del solito a causa dello schiaffo subito e darà del filo da torcere alla sorella maggiore Alex. Vittorio si sentirà schiacciato tra le pressioni della madre e quelle della famiglia di Alex.

Dopo avere effettuato una consulenza dall'avvocato Leone, Marina dovrà confrontarsi con suo padre. Spiazzata dalla proposta del marito, Serena gli confiderà, a fatica, di non sentirsi pronta ad avere un secondo figlio.