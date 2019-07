Un posto al sole, la soap fiore all'occhiello dell'Italia, con i suoi favolosi paesaggi e trame arroventerà un'estate già calda. Le anticipazioni sugli episodi della prossima settimana e, precisamente, le puntate da lunedì 8 a venerdì 12 luglio 2019 mostrano che mentre Ciro prenderà la decisione di andarsene, Vittorio andrà a letto con Anita. Come reagirà Alex?

Un Posto Al Sole, anticipazioni soap dall’8 al 12 luglio

Roberto e Filippo decideranno finalmente di dare il via al nuovo progetto lavorativo.

Pubblicità

Pubblicità

Come spesso accade però non mancheranno gli intoppi. Sarà proprio Alberto che, colmo di invidia e rabbia, metterà i bastoni tra le ruote all'iniziativa dei due. Ciro prenderà la decisione di andarsene e lo riferirà a Franco. Vittorio e Anita cederanno alla passione, la storia con Alex è davvero finita? Vittorio proporrà ad Alex di andarsene insieme, il giovane però non riuscirà a non pensare ad Anita. Alberto si preparerà a contrastare i progetti di Filippo e Roberto.

Pubblicità

Vittorio incontrerà nuovamente Anita e non sarà in grado di frenare la passione per la donna. La coppia trascorrerà una notte di amore. L'imbarazzo e il pentimento rovineranno il bel momento del ragazzo che si ritroverà ancora incerto sulla scelta tra Anita e Alex. Otello per ammazzare un po' di tempo si recherà nel luogo in cui lavorava, di cui ha malinconia.

Un altro amore contrastato

Diego non dimenticherà Beatrice e per lei nutrirà ancora sentimenti amorosi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Egli però dovrà accontentarsi di esserle vicino, tra di loro ci sarà solo amicizia. Raffaele non sopporterà il modo di comportarsi del giovane e si vedrà costretto a intervenire. Egli inaspettatamente deciderà anche per il ragazzo, che farà? Otello riuscirà a salvare un amico, ex collega di lavoro. Marina troverà il ladruncolo che tempo prima era entrato in casa sua.

Ecco finalmente che cosa ha deciso Raffaele per staccare Beatrice da Diego. La donna, dopo averlo incontrato, terrà il padre lontano dal figlio, esaudendo la sua volontà.

Otello si scontrerà con Renato che verrà giudicato ‘malridotto’. Marina permetterà ad Arturo di stare con lei in casa sua. Sarà una storia a lieto fine?

Molte sono le avventure che ci attendono nei torridi appuntamenti estivi. La soap italiana più longeva non smetterà di stupirci e giorno dopo giorno diventerà sempre più avvincente. Siamo già alle prese con l'arrivo di un misterioso personaggio. Non è un uomo giovane, né ricco e si interesserà molto a Marina.

Pubblicità

È lui che si è intrufolato nella casa della Giordano e si è appropriato di una foto della donna da giovane.

Spoiler ci rivelano che l'uomo misterioso potrebbe essere molto legato a Marina, UPAS è una soap ricca di misteriosi risvolti.