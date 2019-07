Continuano le vicende dei protagonisti di "Un posto al sole" capaci di incuriosire un pubblico eterogeneo alle prese con i cambiamenti presenti nella vita dei personaggi principali. Le anticipazioni dell'episodio numero 5294 che verrà trasmesso su Rai 3 giovedì 11 luglio fanno notare come l'attenzione verrà posta intorno alla figura di Diego. Il Giordano Junior sarà chiamato a riflettere in merito al rapporto da instaurare con Beatrice e, nonostante l'atteggiamento scorretto della ragazza, penserà che ci siano i presupposti per incontrare l'avvocata.

Il figlio di Raffaele cambierà idea, decidendo di ricominciare ad avere un rapporto con la Lucenti: l'intento sarà quello di mantenere una limitata frequentazione. Questa scelta provocherà la preoccupazione della famiglia di Diego, alla luce di quanto successo dopo la fine della storia d'amore con Beatrice (Marina Crialesi).

Raffaele intende far tornare il figlio sui propri passi

La decisione presa dal fratello di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) si rivelerà come una forzatura per il fatto che il ragazzo nutre ancora dei sentimenti nei confronti della Lucenti.

Raffaele (Patrizio Rispo) non sarà in grado di mantenere la calma dopo aver capito che il primogenito ha commesso un errore pensando che sia giusto rimanere amico di Beatrice. Il marito di Ornella (Marina Giulia Cavalli) si dimostrerà fondamentale per orientare Diego (Francesco Vitiello) sulla retta via ma le tensioni saliranno alle stelle a motivo del fatto che il Giordano Senior non appoggerà l'idea del figlio.

Marina vicina a scoprire la verità sul misterioso senzatetto

L'ex fidanzato di Beatrice arriverà a prendere una decisione inaspettata che provocherà nuovi equivoci capaci di aumentare la suspense intorno alla storyline.

Un altro capitolo di 'Un posto al sole' riguarda il personaggio di Marina (Nina Soldano) che sarà chiamata a riflettere sulla presenza del misterioso senzatetto giunto nella sua abitazione: l'uomo ha assunto uno strano comportamento in quanto ha rubato una cornice con la foto della donna, un oggetto avente poco valore. La donna, dopo aver installato nella villa le telecamere, si troverà ad essere vicina alla verità sul conto del mendicante.

Il marito di Teresa diventa una web star

Si tratta di Arturo: l'uomo potrebbe avere un legame con il passato della signora Giordano.

La madre di Elena (Valentina Pace) avrà la possibilità di incontrare l'uomo e non potrà fare a meno di notare un particolare inaspettato, pronto a far cambiare idea all'imprenditrice. Nel frattempo il marito di Teresa finirà per essere considerato un salvatore dopo essersi reso artefice di un gesto eroico. Il comandante Testa salverà la vita a un amico: questa impresa gli consentirà di avere un successo inaspettato nel mondo del web.