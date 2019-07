Un posto al sole, la nota soap partenopea in onda tutte le sere dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20:45, proseguirà nella sua programmazione per gran parte dell'estate. La prossima settimana i telespettatori assisteranno all'arrivo di un nuovo personaggio che si chiamerà Rosaria e sarà la madre di Mia e Alex.

Vittorio sarà messo a dura prova

Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda dal 22 al 26 luglio prevedono l'approdo a Palazzo Palladini di una nuova protagonista, interpretata da Titti Nuzzolese.

Pubblicità

Pubblicità

L'attrice, reduce da Gomorra, vestirà i panni di Rosaria, la madre di Alex e Mia.

Vittorio continuerà ad essere combattuto nei suoi sentimenti. Il giovane, in seria difficoltà dopo aver tradito Alex con Anita, sarà sempre più confuso anche a causa delle pressioni che sentirà su di sé. Il rapporto tra il giovane Del Bue e la fidanzata sarà ulteriormente messo in discussione dall'improvvisa comparsa di Rosaria, la quale fin da subito dimostrerà di essere piuttosto invadente.

Pubblicità

In seguito ad un incontro casuale al Bar Vulcano, la donna riuscirà a farsi invitare a casa di Vittorio, mettendolo in imbarazzo. Questi, infatti, si sentirà piuttosto imprigionato in una vita che non gli appartiene, tra la nuova arrivata e la madre Assunta, la cui presenza comincerà ad essere piuttosto opprimente.

Diego sempre più angosciato

Durante la settimana, Diego sarà sempre più in preda alla depressione, e a sua volta Raffaele si dimostrerà terribilmente preoccupato per lo stato in cui versa il figlio e cercherà conforto nella moglie Ornella.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Le cose non andranno bene nemmeno per Marina, la quale deciderà di restare accanto ad Arturo dopo aver scoperto che l'uomo è gravemente malato e che non ha alcuna intenzione di curarsi. L'imprenditrice contatterà l'avvocato Aldo Leone per provare in ogni modo ad aiutare il genitore.

Teresa lascerà un Posto al Sole

Otello si sentirà sempre più solo senza Teresa. A quanto pare, la distanza tra i due personaggi non sarà soltanto geografica, ma ben più profonda e complessa.

Infatti sembra che la Diacono sia destinata ad uscire di scena dalla soap, e per questo motivo sarebbe stata anche rimossa dalla sigla. L'attrice che la interpreta, Carmen Scivittaro, pare abbia subito un grave lutto, e probabilmente sarebbe questo il motivo alla base del suo presunto addio a Un Posto al Sole. Ad oggi, infatti, non è ancora chiaro se si tratta di un abbandono definitivo, o se prossimamente ci sarà un suo ritorno.

Pubblicità

Filippo e Serena si concederanno una giornata di relax in barca e affideranno la figlia Irene ad una baby-sitter alquanto "particolare". La coppia, intanto, dovrà affrontare una questione piuttosto delicata: Filippo confesserà alla moglie che gli piacerebbe avere un altro figlio, ma la Cirillo gli risponderà di non sentirsi ancora pronta per fare quest'importante passo. Chissà che questa differenza di vedute non possa essere l'inizio di una crisi di coppia.