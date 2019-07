Inaspettati saranno gli intrighi e le novità all'interno delle prossime puntate della fortunatissima serie tv 'Un posto al sole'. Le trame dei prossimi episodi, in onda a partire da oggi undici luglio 2019, rivelano che maggiore attenzione verrà data a Diego. Il bel Giordano deciderà di prendere una serie di decisioni che potrebbero avere delle gravi conseguenze sulla sua carriera e vita privata, in seguito alla chiusura della relazione con Beatrice.

Pubblicità

Pubblicità

L'erede di Raffaele cercherà di mantenere un rapporto amichevole con l'ex ragazza, ma sarà una scelta molto importante ed azzardata, a causa di tutti i vecchi problemi.

La Lucenti, è stata una di quelle donne che è riuscita a distinguersi in ambito lavorativo, mettendo da parte i sentimenti. Tutto ciò non verrà dimenticato dall'agente assicurativo. Inoltre, Raffaele si renderà conto dello strano comportamento del figlio e tenterà di trovare un modo per aiutare il ragazzo ad uscire dalla difficile situazione in cui si trova.

Pubblicità

Otello diventa un eroe e spopola sul web

Il portiere di Palazzo Palladini si sentirà obbligato a prendere una decisione riguardante il futuro del suo primogenito. Tuttavia, di grande importanza è la situazione di Marina (interpretata da Nina Soldano), la quale ha deciso di dedicare la maggior parte del suo tempo a cercare di scoprire la verità riguardo al pover'uomo che si è presentato a casa sua, invece che al lavoro. L'uomo in questione è Arturo, il quale molto presto incontrerà la signora Giordano e successivamente, la madre di Elena deciderà di ospitarlo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Gossip

Otello, essendo stanco della quotidianità di sempre e della monotona routine, arriverà a compiere un gesto inaspettato, ma capace di salvare la vita ad un suo caro collega e amico.

Tutto questo insieme di eventi renderà l'uomo una vera star del web, la quale otterrà un grandissimo e sorpreso successo. L'ex vigile urbano non riuscirà a controllare l'emozione per la fama raggiunta e perciò, si comporterà in maniera molto strana con i familiari, assumendo un atteggiamento alquanto distaccato.

Beatrice deve mantenere le distanze da Diego

Molte saranno le novità presenti nell'episodio che verrà trasmesso su Rai 3 il giorno dodici luglio, poiché arriverà una inaspettata svolta nella vita di Beatrice. Raffaele prenderà la difficile decisione di organizzare un appuntamento con la donna, al fine di chiarire la situazione e dare un consiglio importante all'avvocatessa.

La bella fanciulla verrà avvertita dall'uomo che è necessario che lei stia lontana da Diego per un periodo.

Pubblicità

Infine, il successo dell'ex vigile farà arrabbiare Renato, il quale è stato giudicato da Otello come un 'vecchio malridotto'.