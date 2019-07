Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole”. Nel corso della settimana che andrà dall’8 al 12 luglio, saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Tra le varie vicende che attireranno la curiosità degli spettatori, quella che coinvolgerà Marina Giordano si piazzerà tra le più rilevanti. La manager di Upas infatti si ritroverà a fare i conti con un uomo misterioso, Lucio interpretato da Massimiliano Iacolucci, che improvvisamente si farà spazio nella sua vita. La donna ad un tratto si convincerà addirittura che potrebbe essere suo padre.

Lucio entrerà nella vita di Marina

Nei giorni scorsi Antonietta, la cameriera di villa Giordano, ha allarmato la sua padrona raccontandole di aver sorpreso un uomo a frugare nel frigorifero di casa. Ancora oggi non si è scoperta l’identità dell'uomo di cui i telespettatori conoscono solo il volto. Nel corso delle prossime puntate però si scoprirà qualcosa in più, la Giordano infatti farà installare in casa un sistema di videosorveglianza per capire se si è trattato di un caso isolato oppure se le incursioni dell'uomo in casa sua sono un’abitudine.

Lei stessa scoprirà che l’uomo si introduce con regolarità nel suo appartamento e che spesso è alla ricerca di cibo. Marina scoprirà che quell'uomo è in realtà un senzatetto e verrà contattata da una comunità di alloggio che si occupa di lui: la donna dopo l’incontro ravvicinato con l’uomo, di nome Lucio, deciderà di ospitarlo in casa sua seppur la sua predisposizione al dialogo risulterà minima. La donna deciderà di compiere questo gesto altruistico perché si convincerà che in realtà il nome di quell'uomo è Arturo e non Lucio come tutti sanno.

Dopo il furto della sua foto da giovane, la Giordano comincerà a pensare seriamente e con convinzione che quel misterioso senzatetto in realtà si chiami Arturo e che è suo padre che l’ha abbandonata in tenera età, ma sarà davvero cosi?

Roberto contro Alberto Palladini, chi vincerà?

Nel corso della prossima settimana anche sul piano affaristico ci saranno importanti novità, Ferri e Alberto Palladini si ritroveranno ancora una volta uno contro l’altro a causa della loro sete di potere.

Alberto cercherà in tutti i modi di soffiare l’affare del chartering al suo rivale di sempre, ma Roberto lo lascerà fare? Anche Vittorio, dopo le continue intromissioni di sua madre Assunta nel suo nuovo rapporto sentimentale, si ritroverà costretto a fare una scelta importante per la sua vita sentimentale, scegliere se rimanere con la dolce Alex o tornare con la sua ex Anita. Dove lo porterà il suo cuore?