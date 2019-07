Proseguono le avventure dei protagonisti della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' ambientata nello storico palazzo Palladini. Gli spoiler degli episodi dal 29 luglio al 2 agosto sottolineano che Vittorio non sarà in grado di dimenticare Anita e finirà per essere preso dai sensi di colpa. Il giovane Del Bue non riuscirà ad accettare l'idea che stia tradendo la fiducia di Alex in preda ai problemi familiari.

Il motivo di questa situazione sarà dovuto al fatto che Alessandra e la sorella Mia dovranno fare i conti con la scelta compiuta dalla madre. Patrizio sarà contento del nuovo impiego come chef ma penserà che sia giusto migliorare i rapporti con il dottor Ferri.

Vittorio si sentirà in colpa per aver tradito Alex

Il ragazzo troverà l'occasione per chiarire la situazione con il dottor Ferri dopo che l'imprenditore non ha riposto la dovuta fiducia nei confronti del Giordano junior.

Otello, dal canto suo crederà che sia giunto il momento di fare una scelta, dimostrandosi stanco di essere diviso tra il matrimonio finito con Teresa e la possibilità di conoscere un'altra persona. Vittorio farà delle nuove scoperte sul conto della famiglia di Alex e sarà dispiaciuto per aver fatto del male alla dipendente del bar Vulcano.

Serena chiamata a prendere una decisione importante

Il figlio di Guido non se la sentirà di raccontare la realtà dei fatti all'attuale fidanzata rendendosi conto della sua fragilità.

Ci vorranno pochi giorni per l'inizio del processo contro Manlio e tale vicenda avrà delle conseguenze psicologiche su Adele. Quest'ultima non sarà in grado di gestire questo peso ma potrà fare leva sul supporto ricevuto dalla primogenita Susanna (Agnese Lorenzini). Serena sarà costretta a prendere una decisione cruciale per evitare delle incomprensioni nel rapporto con Filippo (Michelangelo Tommaso), desideroso di avere un altro figlio.

Il ritorno di Otello a palazzo Palladini

La signora Sartori riterrà che l'unica soluzione per risolvere il problema sarà di essere sincera nei confronti del consorte. La Cirillo spingerà il marito a correggere alcuni lati del proprio carattere in modo da evitare che si creino nuovi contrasti nella relazione. Marina, dal canto suo non perderà le speranze e andrà avanti con la sua idea per dimostrare la mancata colpevolezza del genitore.

Alex sarà chiamata a fare i conti con la nuova vita alla terrazza in compagnia della sorella Mia (Ludovica Nasti). Vittorio sarà incapace di risolvere i problemi di cuore e continuerà a essere diviso tra due donne. Niko (Luca Turco), Susanna e Adele non riusciranno a trattenere l'ansia per via dell'inizio del processo contro il Picardi. Otello farà ritorno in anticipo dal motoraduno e non si comprenderà il motivo di questo strano atteggiamento dell'ex vigile.

Infine la signora Giordano troverà le prove atte a svelare l'innocenza di Arturo.