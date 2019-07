Proseguono gli appuntamenti in compagnia della longeva soap opera di Rai 3 Un posto al sole, in onda come di consueto dal lunedì al venerdì alle 20:45. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi dal 29 luglio al 2 agosto, svelano che tra i principali protagonisti ci sarà innanzitutto Vittorio. Il giovane Del Bue dovrà fare i conti con i suoi sensi di colpa dopo essersi comportato in maniera poco corretta con Anita.

Alex e Mia dovranno saranno alle prese con un'inattesa decisione della madre che rischierà di coinvolgerle in prima persona. La fidanzata di Del Bue, intanto, sarà alle prese con la sua nuova esperienza alla Terrazza insieme alla sorella minore.

Patrizio, primo confronto diretto con Ferri

Patrizio, dopo aver accettato l'offerta di lavoro di Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) come nuovo chef dello yacht, dovrà vedersela con le perplessità di Roberto che non sarà affatto convinto della bontà della scelta dei suoi soci in affari.

Il figlio di Raffaele (Patrizio Rispo) dovrà dunque prepararsi al primo faccia a faccia chiarificatore con Roberto.

Otello sarà piuttosto incerto sul da farsi, dovendo scegliere se continuare ad essere fedele al suo amore verso Teresa o se lanciarsi in una nuova avventura.

Marina sempre più decisa ad ottenere la revisione del processo del padre

Vittorio farà una nuova scoperta che non farà altro che alimentare i suoi dubbi e sensi di colpa.

Il giovane, infatti, non sapeva nulla del dramma familiare vissuto da Anita, e per questo motivo non saprà come comportarsi con lei, e soprattutto se dirle o meno la verità.

Si avvicinerà il giorno del processo che vede Manlio sul banco degli imputati, e inevitabilmente questa sarà una questione delicata soprattutto per Adele e Serena. Quest'ultima, intanto, dopo averci riflettuto a lungo, deciderà di chiarirsi con Filippo, puntando a raggiungere un maggior equilibrio di coppia e chiedendo al marito di smussare alcuni lati del suo carattere.

Marina continuerà ad impegnarsi per far sì che Arturo ottenga una volta per tutte giustizia. Per questo motivo, la donna si recherà nel quartiere in cui viveva in passato per avere un confronto con la figlia del testimone. L'imprenditrice spererà così di poter dimostrare una volta per tutte l'innocenza del padre, il quale intanto riuscirà a cementare la sua amicizia con Raffaele. Infine ci saranno momenti di tensione tra Renato e Nadia: l'uomo, infatti, non gradirà affatto l'iniziativa balneare della compagna, e questa situazione potrebbe mettere in crisi la loro relazione.