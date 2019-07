Le avventure di Palazzo Palladini non smetteranno di intrattenere i fans per tutto il periodo estivo. Un posto al sole, infatti, si concederà solo una pausa tra il 12 e 23 agosto. Nelle puntate trasmesse da lunedì 8 a venerdì 12 luglio su Rai 3 Beatrice Lucenti sarà al centro di un triangolo amoroso mentre Alberto Palladini dichiarerà guerra a Roberto e Filippo Ferri. Serena Cirillo, invece, è sempre più vicina a Leonardo.

Un posto al sole: Beatrice tra Diego e Aldo

Le anticipazioni di Un posto al sole, in onda la prossima settimana su Rai Tre, svelano che il giovane Giordano dimostrerà di essere ancora attratto dalla sua ex tanto da continuare a frequentarla come amico.

Peccato che Beatrice sia letteralmente affascinata da Aldo, un legale con la testa sulle spalle, interpretato da Luca Capuano. Quest'ultimo, tuttavia, dimostrerà di essere un osso duro da battere per il rivale.

Alberto sabota Roberto e Filippo

Alberto (Maurizio Aiello) metterà in difficoltà la famiglia Ferri dopo essere tornato a Napoli. Palladini, infatti, avrà intenzione di boicottare il progetto di chartering di Filippo (Michelangelo Tommaso) e suo padre Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli).

Nel dettaglio l'uomo proseguirà nel suo piano dopo aver mandato a monte un primo grosso affare con un importante cliente. Quella che sarà maggiormente coinvolta in tutta questa storia sarà la Cirillo in quanto ha investito una grossa somma di denaro del defunto padre nel progetto e non potrà permettersi passi falsi.

Marina ritrova suo papà?

Le trame di Un posto al sole annunciano che un'altra story-line che commuoverà gli italiani in questa calda estate italiana con Marina che vorrà vederci più chiaro sull'identità dell'uomo ripreso dalle telecamere mentre rubava all'interno della sua abitazione una sua foto di quando era piccina.

In questa occasione, l'uomo dichiarerà di chiamarsi Lucio mentre la Giordano crederà che si tratti di Arturo, il suo papà che l'aveva abbandonata in tenera età. La donna, a questo punto, farà di tutto pur di stare vicina al senzatetto tanto da recarsi alla mensa dei poveri per offrirgli un posto in casa sua.

La Cirillo vicina a Leonardo

Anche Serena avrà delle belle sorprese dopo il fallimento del progetto ai Cantieri. La Cirillo, infatti, si avvicinerà sempre di più a Leonardo, un giovane molto simile all'ex fidanzato Tommaso, deceduto in Messico per una questione di droga.

A tal proposito la moglie di Filippo aiuterà l'uomo quando verrà scoperto che celava della droga in una delle imbarcazioni ai cantieri dove lavorava come mozzo. Tra i due nascerà una certa complicità che non passerà inosservata ai telespettatori della soap opera partenopea.