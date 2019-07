Negli episodi di Un posto al sole della prossima settimana ci verrà mostrato Vittorio divorato dai sensi di colpa verso Alex, per averla tradita con Anita. Tornerà Ciro che prima di dare il suo addio, avrà modo di chiarirsi con il suo amico Franco. Inoltre Marina inviterà Arturo a casa sua per poterlo conoscere meglio, mentre Diego cercherà, con scarsi risultati, di dimenticare Beatrice.

Vittorio in crisi

Lunedì 8 luglio

Alberto sarà più determinato che mai a sabotare l’avvio del progetto di Roberto e Filippo.

Franco si recherà in palestra per incontrare nuovamente Ciro pronto a rivelargli delle novità. L'incontro tra Alex e Assunta, la madre di Vittorio, metterà in crisi il ragazzo, che sarà sempre più dubbioso sui suoi sentimenti verso la ragazza.

L'addio di Ciro

Martedì 9 luglio

Vittorio proporrà ad Alex una fuga d'amore. per sfuggire alle intromissioni di Assunta, tuttavia il ragazzo continuerà a pensare ad Anita, al punto che finirà per cedere. Ferri e Filippo, sicuri di aver fatto un'ottima impressione del loro incontro con l'intermediario londinese, ignoreranno che Alberto stia tramando nell'ombra per convincere l'uomo a firmare per le sue aziende. Franco avrà modo di dare l'addio a Ciro, mettendo una volta per tutte fine ai loro contrasti.

Vittorio pronto a scegliere

Mercoledì 10 luglio

Una persona che lavora alla mensa dei poveri si metterà in contatto con Marina per fornirle delle informazioni sull'uomo che sta cercando. Vittorio sarà divorato dai sensi di colpa per aver fatto l'amore con Anita, il ragazzo a questo punto dovrà decidere se chiudere o meno la sua relazione con Alex. In preda alla noia, Otello si recherà al comando dei vigili per fare una visita ai suoi ex colleghi, Cotugno e Cerruti, i due però non sembreranno affatto entusiasti della visita a sorpresa.

Marina ritrova il senzatetto

Giovedì 11 luglio

Diego cercherà di mantenere un rapporto di amicizia con Beatrice, ma la sua sarà solo un'azione di facciata. Raffaele resosi conto di quanto sta accadendo, prenderà un'inaspettata decisione. Marina riuscirà a ritrovare il misterioso senzatetto che si aggirava per casa sua. Otello, salverà la vita ad un suo amico e la notizia arriverà sui quotidiani locali rendendolo, suo malgrado, un eroe.

Marina ospita Arturo a casa sua

Venerdì 12 luglio

Seguendo i consigli di Raffaele, Beatrice proverà ad allontanarsi da Diego, che però non demorderà tanto facilmente, inoltre la donna dovrà fare i conti anche con il ritorno di Aldo.

Marina deciderà di ospitare Arturo a casa sua per poter stabilire un contatto con l'uomo. Renato si arrabbierà con Otello, reo di averlo descritto come un anziano malridotto.