Disavventura social per la bella Valentina Dallari, una delle ex troniste di Uomini e donne rimasta nel cuore di milioni di spettatori. In queste ore, infatti, la ragazza ha dovuto fare i conti con il blocco social da parte di Kendall Jenner, affermata modella e nota soprattutto per essere la sorellastra di Kim Kardashian. La Dallari ha postato un commento su Instagram che non è piaciuto per niente a Kendall, al punto da essere bloccata 'seduta stante'.

Disavventura social per Valentina Dallari: ha fatto infuriare la sorellastra della Kardashian

Ma cosa ha scritto di così scandaloso al punto che la Jenner abbia deciso di bloccare l'ex tronista di Uomini e donne?

Il commento incriminato che ha portato Valentina nella 'black list' della sorellastra di Kim Kardashian recitava così: 'Mi dispiace di vederla così magra, spero che non abbia dei problemi'.

Quella di Valentina era più che altro una preoccupazione nei confronti di Kendall e non un insulto come è apparso a molti follower della modella, i quali hanno cominciato a prendere di mira la povera Dallari, con commenti talvolta offensivi e decisamente poco carini.

Come ben saprete, infatti, Valentina ha da poco superato uno dei periodi più bui della sua vita, dove ha dovuto combattere con le unghie e con i denti contro l'anoressia. Valentina non ha avuto paura e vergogna di parlarne pubblicamente, in particolar modo sui social, distruggendo così quel tabù costante che si ha per certe tematiche delicate.

E così dopo aver visto una foto di Kendall in cui appariva visibilmente dimagrita, ecco che Valentina ha espresso la sua preoccupazione e ha posto una domanda del tutto 'pacifica' sotto il post della modella, la quale però non ha gradito e ha deciso di bloccarla.

'Sono allucinata', ha dichiarato Valentina dopo essere stata bloccata da Kendall

Immediata la reazione della Dallari, la quale dopo essersi resa conto di quello che era accaduto e della decisione di Kendall di non permetterle più di seguirla, ha ammesso di essere 'allucinata'. 'Ovviamente quando tocchi le Kardashian la gente impazzisce', ha aggiunto Valentina nel suo sfogo fatto sui social dopo il fattaccio.

Valentina si è poi difesa da tutti i 'leoni di tastiera', che l'hanno accusata di aver fatto a Kendall ciò che gli altri haters avevano fatto a lei durante il periodo della malattia.

L'ex tronista di Uomini e donne ha rigettato al mittente tutte le accuse che le sono state fatte, ribadendo che lei ha semplicemente espresso la sua preoccupazione. 'Prima di parlare di body shaming, andate ad informarvi', ha proseguito la Dallari nel suo lungo messaggio dove ci ha tenuto a precisare la sua posizione.