In questi giorni, la moglie e procuratrice del calciatore Mauro Icardi, Wanda Nara è finita nel mirino dell'opinione pubblica per una questione molto bella e interessante. Sull'ultimo numero del settimanale "Chi", diretto da Alfonso Signorini, è stata sganciata una bomba molto consistente. Stando a quanto è emerso, pare che Wanda Nara possa aspettare il suo sesto bambino. A scatenare questi rumors sono stati una serie d'indizi disseminati in questi giorni dalla diretta interessata. Quello più evidente è stato lo strano e improvviso pancino sospetto mostrato della showgirl.

Lo scoop su Wanda Nara: voci su una possibile sesta gravidanza

La coppia formata da Wanda Nara e Mauro Icardi è sempre in grado di generare parecchio scalpore sul web. Fino a poco tempo fa, i due protagonisti sono finiti nella bufera a causa della partecipazione di Ivana Icardi al Grande Fratello. La sorella del famoso calciatore ha portato alla luce delle questioni davvero molto private e intime della sua famiglia, al punto da beccarsi anche una bella diffida da parte della cognata.

A ogni modo, da un po' di ore a questa parte, il pettegolezzo che aleggia attorno alla famiglia felice è un altro e riguarda la seducente moglie di Mauro Icardi: Wanda Nara; infatti potrebbe aspettare il suo sesto bambino. La sua famiglia è già parecchio numerosa e la sua casa è sempre circondata da bambini e, molto presto, potrebbe arrivare anche un nuovo bebè.

I due indizi che hanno dato libero sfogo ai pettegolezzi sulla Nara e Icardi

Gli elementi che hanno dato adito a questo Gossip sono essenzialmente due.

Il primo riguarda la forma fisica della showgirl. Nell’ultimo periodo, infatti, Wanda Nara ha mostrato delle forme molto più generose del solito, mostrando un pancino che non è passato inosservato agli occhi dei paparazzi; questo ha subito lasciato spazio all'ipotesi che possa aspettare un bambino. Andando sul suo profilo Instagram, infatti, specie attraverso le storie, è possibile prendere visione del fatto che le sue curve risultano essere particolarmente abbondanti, ma non è tutto.

A scatenare i rumors, infatti, ci ha pensato anche un altro elemento. Recentemente, la Nara ha deciso di disdire tutti gli impegni professionali che aveva nei prossimi mesi. La donna aveva motivato questa decisione, dicendo che sarebbe voluta essere maggiormente presente per suo marito, in vista delle importanti decisioni da prendere in materia calcistica. Secondo il settimanale "Chi", diretto da Alfonso Signorini, però, pare che dietro questa decisione possa esserci dell'altro, ovvero, la gravidanza della bella e prorompente showgirl.

Staremo a vedere.