Negli ultimi mesi il nome di Young Signorino è gradualmente sparito dai radar della musica e del Gossip italiano.

Dopo la rapida escalation che tra il 2017 ed il 2018 lo aveva portato prima a totalizzare milioni di visualizzazioni su YouTube, poi a riempire i titoli dei giornali, non solo in ambito prettamente musicale, e successivamente ad occupare gli spazi dei servizi dei più noti telegiornali italiani, arrivando ad essere addirittura invitato in alcuni popolari programmi televisivi – fece molto discutere la sua ospitata da Chiambretti, durante cui dichiarò a chiare lettere di considerarsi 'il figlio di Satana' – il controverso cantante originario di Cesena sembra aver lentamente smesso di scandalizzare e quindi di colpire l'attenzione di buona parte del pubblico.

A dirlo sono anche e soprattutto i numeri: il video del suo ultimo brano "Drogalero", pubblicato lo scorso 1 luglio, ha totalizzato in un mese 'soltanto' 247.000 visualizzazioni, nulla di minimamente paragonabile ai traguardi raggiunti con le sue tracce più popolari come "Mmh ha ha ha", che vanta al momento oltre 28 milioni di visualizzazioni, o "La Danza dell'Ambulanza", che si ferma a sette milioni di views; entrambi i brani avevano superato il traguardo del milione in pochi giorni.

Lo schiaffo ad un spettatore dopo le provocazioni: "Dovete imparare a stare al mondo"

Oggi pomeriggio il nome d'arte del controverso personaggio cesenate è tornato prepotentemente a far discutere online. Il merito però non ha molto a che spartire con la musica.

Paolo Caputo, questo il vero nome del "Figlio di Satana", si è infatti reso protagonista di uno spiacevole episodio durante il suo ultimo concerto, tenutosi ieri sera a Fermo, nelle Marche.

Mentre Young Signorino era intento a cantare uno dei suoi brani, nello specifico "Padre Satana", uno spettatore dello show, posizionato a lato del palco, ha palesemente iniziato a prenderlo in giro con delle movenze grottesche.

Non è dato sapere se lo stesse in qualche modo imitando, sembra però che, almeno stando a quanto riferito dal cantante, il ragazzo lo avrebbe più volte preso in giro, chiamandolo 'anoressico'.

Ciò che c'è di certo è che l'autore di 'Dolce Droga' non deve aver in alcun modo apprezzato questo comportamento. Young Signorino si è quindi avvicinato al ragazzo, per poi sferrargli uno schiaffo con il braccio destro, riuscendo a colpirlo in pieno volto.

"Dovete imparare a stare al mondo", con queste parole Young Signorino ha poi deciso di commentare l'episodio.

Il precedente all'Alien Club di Roma

Non è la prima volta che l'autore di "Mh ha ha ha" rimane coinvolto in una situazione del genere.

Ad aprile aveva infatti fatto discutere un episodio per certi versi simile, verificatosi all'Alien Club di Roma, popolarissima discoteca situata in zona centrale nella capitale.

In quel caso il cantante, dopo essere stato ripetutamente insultato e preso in giro da buona parte del pubblico, aveva lanciato il microfono verso gli spettatori, subito dopo, visibilmente indispettito, aveva abbandonato il palco.