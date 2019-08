La Rai ha sciolto le riserve sulla prossima edizione del Festival di Sanremo, la numero 70. Ieri pomeriggio i vertici della tv di Stato hanno ufficializzato il nome del conduttore e direttore artistico della kermesse musicale che tornerà in onda su Rai 1 il prossimo febbraio. Stiamo parlando del conduttore Amadeus, reduce da una stagione televisiva a dir poco trionfante che lo ha visto nei panni di mattatore indiscusso dell'access prime time con il game show I Soliti Ignoti.

La Rai ha scelto Amadeus come conduttore di Sanremo 2020

Dopo vari rumors e indiscrezioni che si sono rincorse in queste settimane, ecco che alla fine la Rai ha deciso di affidare sia la conduzione che la direzione artistica del 70° Festival di Sanremo nelle mani di Amadeus, uno dei volti più popolari e al tempo stesso amato del piccolo schermo.

Una grane vittoria per il presentatore che in una breve intervista rilasciata al Tg 1 ieri sera, ha ammesso di essere al 'settimo cielo' per questo incarico che ritiene essere il coronamento del sogno di una vita.

La notizia della presenza di Amadeus sul palco dell'Ariston ha immediatamente acceso il mondo social: in moltissimi hanno apprezzato la scelta di mamma Rai e in queste ore tra Twitter e Instagram si possono leggere soltanto commenti positivi a favore del presentatore.

Non sono mancati gli auguri da parte dei colleghi famosi che hanno voluto fare l'in bocca al lupo ad Amadeus per questa nuova avventura professionale.

In primis abbiamo visto che Antonella Clerici ha pubblicato un tweet in cui dice di essere felicissima per Amadeus e poche ore più tardi anche Carlo Conti ha voluto esprimere la sua felicità su Instagram e ha fatto i suoi migliori auguri al collega e amico.

Fiorello annuncia la sua presenza al Festival di Sanremo 2020

La vera anticipazioni sul 70° Festival di Sanremo, però, è arrivata da parte di Fiorello.

Il mattatore siciliano su Twitter, oltre a fare i complimenti ad Amadeus per la conduzione della kermesse musicale, ha anche svelato che quest'anno ci sarà pure lui sul palco dell'Ariston per sostenere l'amico fraterno di una vita.

Fiorello, infatti, ha scritto che quest'anno non dovrà affrontare solo l'ansia per Viva RaiPlay, il nuovo show che porterà in onda prima su Rai 1 e poi sul web ma anche quella per il Festival di Sanremo, dove sarà al fianco di Amadeus.

Insomma un'edizione che si preannuncia decisamente scoppiettante anche perché sarà quella in cui verranno festeggiati i 70 anni della celebre kermesse musicale e proprio per questo la Rai ha fatto sapere che sarà all'insegno della coralità, con l'avvicendarsi sul palco dell'Ariston dei volti che hanno reso celebre la kermesse musicale.