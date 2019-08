Alessio Bernabei, il cantante lanciato dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, torna a far parlare di sé non per l'uscita di un nuovo singolo oppure di un nuovo album, bensì per una serie di frasi che ha postato in queste ore sui social e che hanno scatenato delle accesissime polemiche in rete, al punto che molti utenti lo hanno accusato di sessismo nei confronti delle donne. Il cantante ha poi provato a spiegare la sua posizione e ciò che voleva dire realmente ma il risultato finale non è stato proprio dei migliori.

Il duro sfogo di Alessio Bernabei sui social che scatena polemiche

Tutto è partito quando Alessio Bernabei ha postato una stories con la frase: 'Le cagne ai cani, le leonesse ai leoni'.

Ovviamente tale dichiarazione del cantante non è passata inosservata e immediatamente sono nate le prime polemiche con tanto di accuse di sessismo e poco rispetto nei confronti delle donne.

Dopo essersi reso conto dello scivolone che aveva fatto, ecco che Alessio ha provato a mettere una pezza sull'errore che aveva compiuto e così ha pubblicato un altro messaggio, dove precisava e ribadiva di provare rispetto nei confronti di tutte le donne che hanno dei sani principi e che rispettano la loro condizioni di donna.

'Tutto il resto per me non esiste', ha scritto Bernabei sui suoi canali social.

In questo modo il cantante credeva di risolvere la polemica ma non sapeva che di lì a poco si sarebbe scatenato un altro 'terremoto' dal punto di vista social e che la sua posizione non era affatto chiarita. Ecco allora che dopo una valanga di commenti negativi, soprattutto da parte delle donne che lo seguono e che non hanno apprezzato queste sue esternazioni, il cantante ha dovuto postare un altro messaggio chiarificatore sui social.

'Sono solo deluso dall'amore', Bernabei prova a giustificarsi dopo le dure critiche

A quel punto, infatti, Alessio ha scelto di chiedere scusa a tutte le donne che si erano sentite chiamate in causa dal suo messaggio bollato come sessista, proseguendo poi nel dire che se lui è al mondo è proprio grazie all'amore di una donna.

'Non sono sessista e non sono omofobo', ha scritto Alessio, proseguendo poi nel dire di essere semplicemente un ragazzo deluso dall'amore.

Insomma sembrerebbe che questo duro ed evitabile sfogo del cantante, sia dovuto proprio ad una delusione sentimentale vissuta nell'ultimo periodo. Non è mancato il saluto finale di Alessio che si è auto-definito 'clown di quartiere'.

Basterà questa sua giustificazione a fare in modo che le fan del cantante lo perdonino per lo scivolone fatto in questi caldi e assolati giorni di fine estate? Vi terremo aggiornati nelle prossime ore su tutti gli sviluppi.