Manca poco meno di un mese alla prima puntata di Amici Vip: stando a quello che riporta Davide Maggio, sarebbe fissata per il prossimo 20 settembre la registrazione della serata di debutto di questa versione inedita del talent show. Molti siti d'informazione, però, fanno sapere che non sarà Michelle Hunziker la presentatrice del primo appuntamento: ad inaugurare il programma, infatti, sarà Maria De Filippi. In rete, inoltre, si legge che ben 4 ex allievi torneranno nella scuola quest'autunno: si tratta di Irama, Alberto, Giordana e Annalisa.

Maria De Filippi passa il testimone alla Hunziker

La prima edizione Vip di Amici, è alle porte: tra circa un mese, infatti, andrà in onda la puntata di debutto di questa versione inedita del programma ideato da Maria De Filippi poco meno di vent'anni fa. Nella giornata di oggi, Tvblog e Davide Maggio hanno regalato due interessanti anticipazioni sul cast del talent show che sarà condotto da Michelle Hunziker, ma non da subito.

Stando a quello che si legge sul web in queste ore, la svizzera diventerà la padrona di casa del programma Mediaset soltanto a partire dalla seconda puntata: ad inaugurare la stagione, infatti, dovrebbe essere la De Filippi in via eccezionale. I giornalisti informano i curiosi che sarebbe stato Antonio Ricci a chiedere alla produzione di Amici di far slittare l'esordio di Michelle alla conduzione per evitare di vederla al timone di due diverse trasmissioni nell'arco della stessa settimana.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Amici Di Maria

Sapendo che a fine settembre l'ex moglie di Eros Ramazzotti siederà dietro al bancone di Striscia la Notizia per inaugurare la nuova stagione, il "papà" del tg satirico ha chiesto ed ottenuto che il suo debutto ad Amici Vip slittasse di soli 7 giorni.

Quattro cantanti famosi tornano nella scuola di Amici

Un'altra anticipazione che ha dato oggi Davide Maggio sulla prima edizione Vip di Amici, è quella sul ritorno nella scuola di quattro amatissimi allievi.

Stando a quello che si legge in rete nelle ultime ore, dovrebbero far parte del cast del talent show: i vincitori Irama e Alberto Urso, e le seconde classificate Annalisa e Giordana Angi.

Questi apprezzati artisti, che grazie al programma sono riusciti a ritagliarsi un posto nel panorama musicale italiano, dovrebbero essere affiancati da personaggi famosi che se la cavano nelle discipline che si studiano nella scuola: il canto e il ballo.

Pare che potrebbero far parte delle due squadre di Amici Vip: la showgirl Pamela Camassa, l'attrice Laura Torrisi, lo chef Joe Bastianich, la soubrette Pamela Prati, la gieffina Martina Nasoni e tanti altri. La messa in onda della prima puntata (registrata) del trasmissione, è prevista per la fine di settembre.