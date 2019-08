Il cast della prima edizione Vip di Amici è in via di definizione: in questi giorni, infatti, i più importanti siti d'informazione stanno regalando interessanti anticipazioni sui personaggi famosi che metteranno alla prova il loro talento in questa versione inedita dello show. Davide Maggio, ad esempio, fa sapere che Joe Bastianich potrebbe far parte delle squadre in gara, mentre Platinette potrebbe essere uno dei membri della giuria. Quattro ex allievi, invece, saranno ospiti delle sei puntate.

Ultime news sul cast di Amici Vip

Dovrebbe mancare circa un mese al debutto di Amici Vip su Canale 5: stando a quanto raccontato sul sito di Davide Maggio nelle ultime ore, la prima puntata del programma dovrebbe essere registrata il prossimo 20 settembre, per poi essere trasmessa in Tv qualche giorno dopo.

Sul web, dunque, si rincorrono i Gossip sul cast del programma che sarà condotto da Michelle Hunziker (a partire dalla seconda serata, nella prima ci sarà Maria De Filippi).

Novità dell'ultima ora sono i nomi di alcuni concorrenti che potrebbero partecipare alla gara. In rete, infatti, si vocifera con insistenza che Joe Bastianich sarà uno dei Vip che metterà alla prova il suo talento nella musica: dopo aver detto addio a Masterchef e prima di debuttare in giuria a Italia's Got Talent, l'americano potrebbe essere uno dei partecipanti a questa versione inedita di Amici.

Ospiti d'eccezione del programma, molto probabilmente, saranno quattro ragazzi che sono diventati popolari proprio grazie al format Mediaset: Alberto Urso (vincitore della 18esima edizione), Annalisa, Giordana Angi e Irama (trionfatore nell'edizione del 2018).

Platinette e forse Garrison giudici

Un'altra interessante anticipazione, che il giornalista Davide Maggio ha dato sul cast di Amici Vip, riguarda la giuria, che avrà il compito di commentare e votare le esibizioni dei concorrenti in gara: pare che uno dei giurati sarà Platinette.

Mauro Coruzzi, che in passato ha già ricoperto questo ruolo nella fase serale del talent show, sarebbe pronto a tornare alla corte di Maria De Filippi dopo qualche anno.

Un altro membro della giuria, invece, dovrebbe essere l'ex professore Garrison Rochelle: qualche settimana fa, infatti, molti siti di gossip hanno accostato l'americano al programma del quale è stato protagonista fino all'anno scorso (nel 2019 è stato sostituito da Timor Steffens).

A condurre Amici Vip sarà quasi certamente Michelle Hunziker: la svizzera, però, potrebbe debuttare nel ruolo di padrona di casa soltanto a partire dalla seconda puntata: al debutto, infatti, potrebbe esserci Maria De Filippi, storica presentatrice e ideatrice di un format che, nella sua versione classica, è giugno alla 19esima edizione.