Andrea Dal Corso, ex tentatore e corteggiatore di Uomini e donne che venne scelto dalla tronista napoletana Teresa Langella, continua ad essere al centro del dibattito social dopo che la sua ex fidanzata ha rilasciato delle dichiarazioni forti su di lui. Martina Tognon, fidanzata con Andrea prima che il ragazzo partecipasse al reality show delle tentazioni di Canale 5, ha risposto ad alcune domande che le sono state fatte su Instagram e ha svelato degli aspetti inediti sul ragazzo, compreso il fatto che prima di entrare nel mondo dello spettacolo avrebbe schernito quel tipo di televisione che viene definita 'trash'.

L'attacco dell'ex fidanzata di Andrea Dal Corso: 'Avevo capito la sua tendenza'

Martina ha rivelato che lei e Andrea si sono lasciati sei mesi prima che lui partecipasse al programma di Canale 5, che lei ha definito un 'programmino da cerebrolesi' e ha aggiunto che quando stavano insieme, lui avrebbe sempre schernito quel tipo di televisione e in generale quel mondo.

Insomma l'ex volto di Uomini e donne ai tempi della sua relazione con Martina avrebbe preso in giro e criticato quel tipo di televisione che poi a distanza di sei mesi lo avrebbe reso popolare al vasto pubblico di Canale 5, fino a farlo arrivare tra le schiere di corteggiatori di Uomini e donne, dove è riuscito a conquistare il cuore della bella Teresa Langella.

'Ma si vedeva la sua tendenza, e infatti...' ha proseguito Martina nel suo durissimo sfogo social contro l'ex fidanzato, che ormai è diventato un volto popolare non soltanto in televisione ma anche sui social, dove può contare sull'appoggio di centinaia di migliaia di followers che lo seguono.

E poi ancora Martina ha puntato il dito contro la televisione generalista, dicendo che per lei i canali dall'1 al 6 non esistono e che c'è gente che ad oggi basa la sua vita sul Gossip, assumendo come 'idoli' personaggi che litigano in televisione.

Martina si scaglia contro chi guarda la 'tv trash'

La ragazza ha risposto anche alla domanda che le è stata fatta sulla fine della relazione tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, dicendo che non sa neppure chi siano queste persone e che non ha voluto interessarsi su cosa fosse successo.

'Si capisce la base su cui poggiano. Che vergogna', ha scritto l'ex fidanzato di Andrea.

Non è mancato l'attacco finale a tutte quelle persone che seguono queste vicende in tv e sul web: 'Devono vergognarsi', ha chiosato la ragazza. Ma come reagirà a questo punto Andrea Dal Corso dopo l'attacco da parte della sua ex fidanzata? Non si esclude che possa decidere di replicare oppure che a farlo sia la vulcanica ed esplosiva Teresa Langella, che non le manda certo a dire.