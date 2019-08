Andreas Muller, ballerino e vincitore di una delle passate edizioni di Amici di Maria De Filippi, continua ad essere al centro del Gossip e questa volta sta facendo molto discutere non per uno scatto che lo vede protagonista con la sua fidanzata Veronica Peparini, bensì per uno scatto provocatorio che lo vede protagonista in prima persona. Andreas, infatti, ha scelto di pubblicare su Instagram una foto dove lo vediamo decisamente molto disinibito: uno scatto dove il ballerino scopre le sue grazie e ha mandato in tilt i tantissimi fan che lo seguono sui social.

La foto provocatoria di Andreas Muller su Instagram: si abbassa il costume in acqua

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Andreas Muller nell'ultimo scatto che ha scelto di condividere in rete con le sue tantissimi ammiratrici, ha deciso di abbassarsi il costume e di mostrare così il suo lato B, che è stato immediatamente apprezzato dalle fan.

Il ballerino, infatti, ha deciso di non aggiungere nessuna didascalia alla foto che ha postato su Instagram, lasciando così piena libertà ai fan di scrivere e commentare come meglio credessero. E ovviamente i commenti positivi non sono mancati: in molti, infatti, hanno scritto che con questo scatto Andreas abbia voluto dimostrare di essere una vera e propria 'entità sovrannaturale', perfetta in tutto e per tutto.

I complimenti, quindi, non sono mancati per il ballerino di Amici di Maria De Filippi che nel frattempo si sta godendo il suo periodo d'oro anche dal punto di vista sentimentale. La storia d'amore con la professoressa Veronica Peparini prosegue nel migliore dei modi e ormai i due non si nascondono più e vivono la loro relazione alla luce del giorno, incuranti di qualche commento 'negativo' che può arrivare dai soliti 'leoni da tastiera' dei social.

Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Andreas e Veronica Peparini, ma non mancano le critiche

In diverse occasioni, infatti, Andreas e Veronica sono stati criticati per la differenza d'età che c'è alla base del loro rapporto sentimentale. Critiche decisamente sterili, che ormai sono state superate alla grande dai due diretti interessati, incuranti di tutto e decisi a portare avanti il loro rapporto con assoluta tranquillità e serenità.

E proprio negli ultimi giorni, i due hanno svelato di avere anche dei progetti in ballo da voler realizzare ma per il momento sembrerebbero essere ancora top secret. Non si esclude che Andreas e Veronica possano far parte del cast della prima edizione di Amici Vip, il nuovo attesissimo talent show di Canale 5 che debutterà da metà settembre con Michelle Hunziker (anche se la prima puntata sarà condotta da Maria De Filippi).