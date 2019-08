Dopo la puntata di venerdì 9 agosto, la soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore ("Dolunay" è il titolo originale turco) va in vacanza e si prende una pausa estiva. Gli spoiler rivelano che ci saranno delle novità importanti nel mese di settembre, quando starà per volgere al termine la serie televisiva. I telespettatori dovranno fare i conti con l'arrivo di un nuovo personaggio, che ha un legame con Ferit.

Si tratta di Pelin Turan, ex fidanzata dell'Aslan, che tornerà per creare nuovi problemi all'imprenditore e a Nazli. Il motivo di questo ritorno sarà dovuto alle intenzioni della Piran, che deciderà di organizzare una festa a sorpresa per via del compleanno del marito. La giovane cuoca sarà ignara del giorno di compleanno del consorte e verrà informata da Tarik (Berk Yaigin), che si avvicina una data importante per lo zio d Bulut.

La sorella di Asuman (Ilayda Akdoman) sarà a conoscenza di questa novità e vorrà iniziare i preparativi per il compleanno di Ferit, dopo essersi dimenticata di questo evento. Nazli avrà intenzione di rimediare alla situazione e correrà ai ripari, chiedendo aiuto all'amica Fatos (Oznur Serceler) che le consiglierà di affittare un locale per trascorrere la serata.

Nazli commette un errore di valutazione

Nazili, dopo aver trovato una fotografia di Ferit in compagnia degli amici risalente a sette anni prima, deciderà di fare una sorpresa la marito, invitando questo gruppo di persone.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv TV Soap

Nazli farà un errore di valutazione in quanto l'Aslan non frequenta questi compagni da molto tempo. L'invito verrà esteso a Pelin ma Ferit non avrà intenzione di rivedere l'ex fidanzata e spiegherà a Engin di non voler sentire nominare la Turan. Arriverà il momento in cui Nazli porterà il marito nel locale e l'affarista sarà atteso da una sorpresa. L'Aslan si dirà contento del pensiero della moglie, ma cambierà atteggiamento dopo aver visto Pelin, che ha deciso di prendere parte ai festeggiamenti.

La relazione tra Ferit e Pelin era finita a causa di un piano diabolico di Demet

Ferit (Can Yaman) non perderà tempo e caccerà dal locale la Turan, ma proverà a non creare dei sospetti nell'animo di Nazli (Ozge Gurel). L'imprenditore vorrà dimenticare la sua ex, ma ignora il motivo della fine della loro relazione, dovuto al piano organizzato da Demet, dimostratasi gelosa dei due innamorati. La moglie di Hakan fece dividere l'Aslan dalla Turan, facendo credere a Ferit che Pelin lo avesse tradito riuscendo nel proprio intento.

La sorella di Deniz aveva infatti drogato la rivale e mandato all'affarista degli scatti della ragazza a letto con un'altra persona.