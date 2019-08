La prima parte della lunga storyline relativa alla finta morte di Beth Spencer sta per giungere al termine. Nelle puntate americane di Beautiful, Liam ha scoperto i dettagli di quanto accaduto a Catalina ed è subito corso da Hope, informandola dell'accaduto. Le trame settimanali si sono concluse proprio così, con la sorprendente rivelazione dello Spencer. Da lunedì 5 agosto i momenti commoventi saranno numerosi, a partire dall'abbraccio di Hope e Liam con la bambina che credevano morta.

Ma se la loro felicità sarà totale, dopo mesi trascorsi a barcollare nel buio della disperazione, non si potrà dire la stessa cosa per Steffy, che ha cresciuto e amato Phoebe come una figlia biologica. La scoperta della verità la metterà davanti ad una situazione che la distruggerà, obbligandola a restituire la piccola alla madre. Il tutto accadrà in attesa della seconda parte di questa vicenda, destinata a riservare nuovi colpi di scena.

Beautiful anticipazioni: Steffy non vuole perdere Phoebe

Le anticipazioni di Beautiful relative alle prossime puntate americane confermano che Hope e Liam vivranno dei momenti emozionanti dopo essersi ricongiunti a Beth, da loro creduta morta per ben otto mesi. Successivamente, informeranno anche Steffy di tutti i dettagli di questa vicenda che ha così, tragicamente, giocato con le loro vite. E la reazione della Forrester non si farà attendere quando si renderà conto che la bambina verrà presto strappata dalle sue braccia: i documenti dell'adozione infatti non erano validi fin dall'inizio, motivo per cui non avrà nessun diritto legale per continuare a crescere la sua Phoebe.

Proprio la disperazione in cui si verrà a trovare Steffy sarà destinata a scatenare reazioni contrastanti in famiglia. Non solo lei e la sorellastra si troveranno di nuovo ai ferri corti ma anche Ridge e Brooke avranno diverse vedute. La Logan sarà entusiasta per avere ritrovato la nipote mentre lo stilista asseconderà i sentimenti di disperazione della figlia.

Trame americane: nuovi colpi di scena con l'arrivo del dottor Armstrong

Già da qualche settimana i telespettatori di Beautiful sono stati invitati a non dare nulla per scontato fino alla fine, dato che questa vicenda avrà un epilogo inaspettato.

Una tesi confermata dallo stesso Scott Clifton, l''interprete di Liam Spencer, che su Twitter ha chiesto di non perdere di vista le prossime fasi di questa trama. La seconda parte della storyline legata a Beth coinciderà con l'entrata in scena del dottor Armostrong, che avrà il volto dell'attore Vincent Irizarry. Il medico farà la sua prima apparizione il 26 agosto e il suo interprete ha già sottolineato che sarà in qualche modo legato proprio alla figlia di Hope e Liam.

Sebbene non sia chiaro il suo ruolo, le ipotesi dei fan sono limitate prevalentemente a due possibilità: Beth potrebbe essere gravemente malata oppure Steffy potrebbe chiederne il test del dna prima di restituirla alla presunta madre.