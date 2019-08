Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera rivelazione dell'estate, "Bitter Sweet - Ingredienti d'amore", con protagonisti . Le trame di cui ci occuperemo fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia dal 26 al 30 agosto su Canale 5. Questa settimana al centro di tutti le vicende della soap ci sarà la festa di compleanno che Nazli organizzerà per Ferit, i propositi di vendetta di Demet nei confronti di Hakan, l'arrivo inaspettato dell'ex fidanzata di Ferit, Pelin e il reportage gastronomico che avrà luogo nel ristorante di Nazli.

Nazli organizza una festa per Ferit

Le anticipazioni di "Bitter Sweet - Ingredienti d'amore" ci segnalano che Nazli deciderà di organizzare una bellissima festa a sorpresa per il compleanno di Ferit, alla quale inviterà tanti vecchi amici del marito e la sua ex fidanzata, Pelin. Nel corso della festa a sorpresa, Nazli e Ferit si avvicineranno moltissimo e si scambieranno un bacio davanti a tutti al momento del taglio della torta da parte del festeggiato.

Hakan deciderà di inserire una nuova spia all'interno dell'azienda di Ferit, mentre quest'ultimo cercherà dappertutto Tahir senza riuscire a rintracciarlo. Fatos riuscirà ad ottenere un appuntamento con un noto stilista di fama mondiale. Nazli inizierà ad impartire lezioni di cucina. Hakan e Demet chiederanno a Pelin di mentire con Ferit, facendogli credere di aver perso un figlio avuto da lui. La giovane cederà alla richiesta della coppia e mentirà al suo ex.

Ferit crederà alla sua bugia e chiederà di incontrarla di nascosto per un chiarimento faccia a faccia dopo tanti anni di segreti e bugie. Per liberarsi del marito, Demet deciderà di far confessare ad Hakan tutti i suoi crimini mentre lei lo sta registrando di nascosto.

Demet medita vendetta nei confronti di Hakan

Nazli inviterà Pelin a casa sua per capire se la giovane prova ancora dei sentimenti per Ferit oppure no.

Il confronto con l' ex fidanzata del marito però, non convincerà del tutto Nazli che deciderà di continuare a tenerla d'occhio. Demet cercherà di ideare un piano per vendicarsi di Hakan, senza sapere che suo marito nel frattempo sta stringendo un accordo con Pelin. Cihan proporrà a Ferit dei nuovi investimenti, per permettere ad Hakan di rovinarlo finanziariamente. Arriverà il giorno del reportage culinario al ristorante e Nazli e Manami dovranno affrontare da sole la visita di tutti i giornalisti partecipanti all'evento.

Nello stesso giorno nel locale ci sarà anche una rimpatriata di signore di mezza età che finiranno per movimentare l'intera serata. Il grande assente della serata sarà Ferit, che si presenterà in ritardo all'evento per incontrare di nascosto Pellin.