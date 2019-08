La soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d'amore è da poco tornata sulla quinta rete televisiva italiana, dopo la sua pausa estiva. Nelle prossime puntate il rapporto di Asuman con la sorella Nazli peggiorerà sempre di più. Asuman si è già trasferita a casa di Deniz, dopo l'ennesimo litigio con la cuoca.

Successivamente la ragazza aveva tentato di riappacificarsi con i coniugi Aslan, ma è stata da loro incolpata di aver informato il musicista sulla vera natura del loro matrimonio. Asuman è andata fuori di sé per le ingiuste accuse ed è stata difesa dal suo amico musicista. Poi ha preteso le scuse di Ferit e Nazli.

Hakan ricatta Nazli e la obbliga a divorziare da Ferit

Il perfido Hakan Onder troverà il modo di ricattare la giovane cuoca. Infatti, la sorella Asuman sparerà un colpo di pistola a Muzzafer, uno scagnozzo dell'antagonista. L'uomo la importunerà e provocherà la reazione di Asuman. La scena verrà ripresa dagli aiutanti del marito di Demet e risulterà in grado far incolpare la sorella della protagonista di omicidio.

In realtà, Muzzafer ne uscirà sano e salvo e nessun delitto sarà commesso. In cambio del suo silenzio, Hakan pretenderà dalla migliore amica di Fatos di divorziare dal suo sposo.

Nazli agirà in modo da proteggere nuovamente la sorella e rifiuterà la vera proposta d'amore del marito Ferit. Il marito si insospettirà dello strano comportamento della cuoca e deciderà di indagare di persona. Se Nazli non dovesse mantenere il patto con Hakan, il video verrebbe alla luce e Asuman rischierebbe di andare in prigione.

Intanto, Nazli tenterà invano di parlare con Muzzafer per salvare la sorella. Poi chiederà l'aiuto di un avvocato, e apprenderà da lui che Asuman potrebbe rischiare fino a cinque anni di carcere.

La ragazza si sentirà nuovamente in colpa per aver procurato altri grattacapi alla cuoca e comincerà a vagare per tutta Istanbul per poi arrestarsi nei pressi di un cantiere edile. L'adolescente capirà di aver causato problemi a tutti coloro che le stanno attorno e salirà su un edificio in costruzione. Successivamente trasmetterà ai telespettatori l'impressione di volersi buttare giù e togliersi la vita.

Deniz salva la sorella della cuoca, Asuman

Deniz verrà messo in allerta da una precedente telefonata con la ragazza. In questo modo riuscirà a rintracciarla e trovare la sua posizione. Asuman sarà decisa a portare a termine la sua follia, anche in presenza dello zio paterno di Bulut. Così, dal musicista verrà contattata Nazli, che raggiungerà il luogo in compagnia della sua migliore amica Fatos.

Infine, tutto si risolverà ed andrà per il meglio.

La cuoca turca sarà molto provata per l'evento e sceglierà di proteggere Asuman, allontanandosi dal suo coniuge.