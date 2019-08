La telenovela Il Segreto ha cominciato ufficialmente le sue vacanze estive ieri 5 agosto. La sospensione, proprio come Beautiful, durerà ben tre settimane e la serie iberica tornerà nella rete ammiraglia Mediaset lunedì 26 agosto, riprendendo le trame là dove erano state interrotte. L'attesa sarà lunga ma nelle puntate di fine mese e inizio settembre i colpi di scena saranno all'ordine del giorno.

Grande protagonista sarà Fé che dovrà fare i conti con la rabbia di Faustino, deciso a recuperare il denaro che gli era stato rubato. E proprio per evitare che possa accadere una nuova tragedia, Mauricio avrà per la sua amata una proposta drastica. Le notizie degne di nota riguarderanno anche Elsa, sempre più vicina al dottor Alvaro, anche se Isaac non crederà nella buona fede di quest'ultimo.

Il Segreto anticipazioni: Fè finge la sua morte

Le anticipazioni de Il Segreto riguardanti le puntate successive alla pausa estiva vedono Fé grande protagonista.

La donna sarà disperata all'idea che Faustino possa farle del male, motivo per cui Mauricio deciderà di correre in suo soccorso. Aiutato dal nuovo medico di Puente Viejo dottor Fernandez, il capomastro di Donna Francisca proporrà all'amata di inscenare la sua morte per poi fuggire oltreoceano e iniziare una nuova vita. Anche se a malincuore, Fé accetterà di raggiungere Prado e Rosario nelle Americhe, ma proporrà a Mauricio di seguirla, preferendo il loro amore al legame con Donna Francisca.

Nel frattempo, alla villa ci sarà anche altro a cui pensare: ignara delle grandi ricchezze in possesso di Roberto, la Montenegro gli offrirà del denaro per convincerlo ad andarsene, lasciando libera Maria. Ma l'uomo rifiuterà tale invito.

Isaac indaga su Alvaro

Proseguendo con le anticipazioni de Il Segreto delle puntate di fine agosto, Isaac continuerà a essere fermo nella convinzione che Alvaro non sia una persona per bene.

Per tale motivo chiederà l'intervento di un investigatore privato che possa indagare sul passato del medico. I primi risultati delle indagini sembreranno dare i loro frutti, quando l'investigatore scoprirà che Alvaro ha mentito ad Elsa sulle sorti della sua ex fidanzata, morta suicida. Ma nell'anno da lui indicato, nessuna ragazza ha avuto un simile tragico epilogo. Le novità delle prossime puntate in onda su Canale 5 coinvolgeranno anche Maria che riceverà una lettera da Gonzalo.

Quest'ultimo le confermerà di non avere mai smesso di amarla e le invierà dei giocattoli destinati a Esperanza e Beltran. Julieta continuerà a essere distrutta per la doppia violenza da lei subita, mentre Saul comincerà ad avere dei sospetti sulle vere ragioni del cambiamento della moglie.