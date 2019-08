Canale 5 trasmetterà oggi 2 agosto l'ultima puntata de Il Segreto prima della pausa estiva. A partire da lunedì 5 agosto, infatti, la telenovela spagnola andrà ufficialmente in vacanza, proprio come accadrà per la soap americana Beautiful. Al posto delle vicende di Puente Viejo troverà spazio Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, che così raddoppierà lo spazio a lei dedicato. Per ritrovare Il Segreto nel palinsesto ammiraglio Mediaset, i telespettatori dovranno attendere ben tre settimane ovvero fino a lunedì 26 agosto.

Non risultano, inoltre, confermati episodi serali su Rete 4. Nell'ultimo appuntamento di questa stagione, Antolina si renderà protagonista dell'ennesimo diverbio con Isaac a causa della gelosia provata per il suo rapporto con Elsa. Si parlerà, inoltre, di Fè e del suo aguzzino Faustino oltre che dell'insofferenza di Donna Francisca per Roberto, l'amico di Maria recentemente arrivato da Cuba.

Il Segreto anticipazioni: la scenata di gelosia di Antolina

Le anticipazioni de Il Segreto relative alla puntata di oggi 2 agosto si concentrano sull'arrivo di Antolina al dispensario, luogo nel quale in precedenza si era recato anche Isaac.

L'ex ancella non potrà sopportare di vedere il marito ancora interessato ad Elsa e preoccupato del suo avvicinamento ad Alvaro. Per tale ragione arriverà in preda alla rabbia e darà vita ad una nuova scenata di gelosia, durante la quale sarà presente anche il dottore. Roberto, che era riuscito a superare brillantemente le prove alle quali lo aveva sottoposto Fernando, continuerà a corteggiare in modo esplicito Maria.

Il fatto non risulterà affatto gradito da Donna Francisca, ancora contraria alla frequentazione della sua figlioccia con lo storico amico. Non solo: il cubano sarà sempre più presente nelle dinamiche della villa, prendendo il posto di Mauricio durante una battuta di caccia.

Trame Il Segreto 2 agosto: Mauricio vuole accompagnare Fè

Proseguendo con le anticipazioni de Il Segreto in merito alla puntata di oggi 2 agosto, ultima prima della pausa estiva, Fè si appresterà a fare i conti con il suo aguzzino.

Faustino pretenderà che sia lei, in persona, a consegnare i soldi che in precedenza gli erano stati rubati. Mauricio non potrà permettere che l'amata si presenti da sola ad un simile pericoloso incontro. Per tale ragione, chiederà e otterrà da Raimundo il pomeriggio libero per potere accompagnare Fè nel faccia a faccia decisivo. Nel frattempo, la Guardia Civile continuerà ad indagare sulla sparizione di Eustaquio e Lamberto Molero.

Don Berengario e Julieta saranno quindi chiamati a raccontare la loro versione dei fatti in tribunale, costretti a mentire per evitare di essere accusati dell'omicidio dei due malviventi.