Fernando Mesia non è morto neanche questa volta! È quanto trapela dalle anticipazioni spagnole de Il Segreto relative alle puntate di fine agosto 2019. Il figlio di Olmo era rimasto vittima di un'esplosione in un monastero, luogo nel quale aveva tenuto sequestrata Maria per convincerla a fuggire a Cuba. Se lei era uscita dal drammatico evento sulle sue gambe, confermando i buoni sviluppi delle terapie, il corpo del Mesia non era stato trovato, facendo pensare ad un inevitabile tragico epilogo.

Come accaduto qualche anno fa in seguito alla caduta dal dirupo, anche nelle prossime trame iberiche Fernando non morirà. Non solo: tenterà una nuova disperata mossa per tenere legata a sé la moglie, recandosi nel collegio dove Beltran ed Esperanza erano stati portati in precedenza.

Il Segreto anticipazioni: Beltran ed Esperanza vengono rapiti

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto relative alle puntate di fine agosto confermano che Fernando Mesia sopravviverà all'esplosione e compirà una nuova mossa contro Maria.

Quest'ultima, ormai sempre più sulla via della guarigione, si recherà nel collegio in cui studiano Beltran ed Esperanza ma si troverà davanti alla peggiore dinamica possibile. I due bambini non ci saranno, essendo già stati prelevati dal Mesia. Se Raimundo sarà disperato all'idea che ai piccoli sia stato fatto del male, Maria sarà più tranquilla, convinta che l'ex marito voglia soltanto tenerla legata a sé.

La crudeltà del figlio di Olmo non si limiterà a questo: l'uomo tenderà una trappola a Matias e riuscirà a rapire anche Camelia. Proprio in quel momento, però, interverrà Paco, il padre di Marcela.

Trame spagnole: Esther fugge con i soldi

I colpi di scena saranno all'ordine del giorno nelle puntate spagnole di fine agosto de Il Segreto, le ultime prima del salto temporale previsto a settembre. In esse, Prudencio riuscirà finalmente a realizzare il suo sogno d'amore e a sposare Lola.

Il matrimonio verrà celebrato da Don Anselmo e Don Berengario davanti ad amici e parenti, ma si tratterà dell'ultimo lieto evento prima dell'inondazione che dovrà distruggere Puente Viejo. Le buone e le cattive notizie si alterneranno in settimana e coinvolgeranno proprio Berengario. Quest'ultimo sarà coinvolto negli intrighi di Esther, la ragazza che ha annunciato di essere sua figlia, nata da una relazione giovanile del prete con Marina.

L'arrivo di quest'ultima nel paesino spagnolo confermerà le bugie della giovane che sarà protagonista di una mossa disperata. Preoccupata di non ricevere il denaro promesso dal padre per pagare un precedente debito, ruberà i suoi averi e fuggirà senza dare più notizie di sé.