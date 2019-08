Il mese di settembre sarà portatore di incredibili notizie nelle trame spagnole de Il Segreto. A partire dalla nuova stagione della telenovela, infatti, numerosi personaggi usciranno di scena mentre altri vi faranno ritorno. Sarà proprio questo il caso di Emilia Ulloa e Alfonso Castaneda, che si rivedranno a Puente Viejo dopo una lunga assenza durata circa cinque anni, necessaria per evitare l'arresto dopo l'uccisione del Generale Perez.

Ciò sarà possibile grazie al salto temporale previsto nelle puntate autunnali, espediente narrativo necessario per permettere l'ingresso di una lunga serie di volti noti, tra i quali non potrà mancare anche la nuova coppia regina. Emilia e Alfonso potranno così riunirsi al figlio Matias e alla nuora Marcela, ma non avranno modo di interagire con la figlia Maria, a sua volta destinata ad abbandonare le trame della serie iberica.

Il Segreto anticipazioni: il ritorno di Emilia e Alfonso

L'arrivederci di Emilia e Alfonso dalle trame de Il Segreto era avvenuto in seguito alla liberazione del rapimento compiuto da alcuni malviventi, in combutta con Fernando Mesia. Al loro ritorno in libertà, la coppia aveva annunciato di essere in attesa di un bambino, frutto delle violenze subite in carcere. Dopodiché i due erano stati costretti a fuggire alla volta di Parigi per evitare il nuovo arresto e così erano usciti definitivamente di scena.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Ma il salto temporale previsto nel mese di settembre, permetterà il ritorno di Emilia e Alfonso in pianta stabile nelle vicende di Puente Viejo. Non è chiaro, invece, se con loro ci sarà anche il bambino o la bambina che la figlia di Raimundo portava in grembo. Né tanto meno è stato svelato se i due saranno finalmente liberi dalle accuse di omicidio o se dovranno ancora fare i conti con il loro passato. La loro apparizione sarà solo una delle tantissime novità previste nelle trame della prossima stagione.

Puntata spagnole Il Segreto: arrivano sedici nuovi personaggi

Sarà una vera rivoluzione quella che caratterizzerà le puntate spagnole de Il Segreto in onda a settembre. Nuove famiglie, infatti, faranno il loro ingresso a Puente Viejo con le loro storie e il loro inevitabile strascico di misteri. Tra di loro ci sarà l’impresario Ignacio Solozábal, interpretato dall'attore Manuel Regueiro (Arturo Valverde della telenovela Una Vita) insieme alle figlie Marta, Rosa e Carolina.

Arriverà anche un'altra famiglia, i Marchesi De Los Vivos, composta da Isabel e dai figli Adolfo e Tomas. I telespettatori saranno chiamati a conoscere anche gli Urrutia che avranno come matriarca Encarnaciòn, alla quale si aggiungeranno i suoi quattro figli tra i quali Alicia. Insieme alle tante novità non mancheranno certo le conferme: Donna Francisca sarà presente nella nuova stagione insieme agli inseparabili Raimundo e Mauricio.

Insieme a lei ci saranno sicuramente i Miranar, con le loro divertenti storie, oltre che Matias e Marcela.