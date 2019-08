La programmazione de Il Segreto continua le sue vacanze estive ma i telespettatori della telenovela spagnola possono comunque restare in contatto con il programma, scoprendo cosa accadrà fra qualche mese per alcuni dei personaggi più amati. Maria partirà da Puente Viejo o finirà per restare vittima dei nuovi intrighi della sua madrina? E quale sarà il destino del suo amico Roberto Sanchez? Quest'ultimo, entrato in scena da qualche settimana, non ha trovato il gradimento di Donna Francisca e di Fernando Mesia, i quali hanno già provato ad allontanarlo dalla Castaneda.

Nel corso delle prossime puntate in onda su Canale 5, Roberto continuerà a confermare il suo interesse per l'amica, progettando il trasferimento in una nuova tenuta insieme a lei e ai piccoli Beltran ed Esperanza. Ma qualcosa potrebbe andare storto ancora una volta.

Il Segreto anticipazioni: Francisca uccide Roberto

Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate autunnali confermano il legame tra Maria e Roberto.

Quest'ultimo, nonostante l'acquisto della nuova casa, progetterà segretamente il trasferimento ai Caraibi insieme alla Castaneda e ai suoi due figli ma Donna Francisca scoprirà questo progetto. Dopo avere trovato i biglietti della nave, deciderà di correre ai ripari e liberarsi di lui una volta per tutte. Per tale ragione, farà in modo di restare alla villa con il solo fedele Mauricio. Con una scusa, allontanerà per una notte sia Maria che Raimundo, consigliando loro di andare in visita da Don Anselmo (in ritiro spirituale a causa del senso di colpa per l'omicidio commesso da Don Berengario).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

I piccoli Beltran ed Esperanza saranno affidati ad una tata. L'occasione sarà perfetta per far ingerire a Roberto una cioccolata con al suo interno la belladonna, un veleno mortale. Minacciando di non dargli l'antidoto per sopravvivere, la Montenegro obbligherà il cubano a scrivere una lettera d'addio a Maria. Ma, dopo avere ottenuto il risultato richiesto, non gli salverà la vita.

Trame Il Segreto

Proseguendo con le anticipazioni de Il Segreto relative alle sorti di Roberto Sanchez, l'uomo morirà a causa dell'avvelenamento.

Donna Francisca non darà l'antidoto come promesso e poi fingerà che sia partito di punto in bianco, senza dare un ultimo saluto a Maria. Con la sparizione del suo amico, a Maria non resterà altra possibilità che continuare a vivere alla villa, ancora alla mercé della sua madrina. Dopo qualche tempo, la figlia di Emilia sarà chiamata a superare una nuova difficile prova quando resterà paralizzata dopo un'esplosione nel giorno delle nozze di Fernando con Maria Elena.