Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'Amore (titolo originale Sturm der liebe). Nello specifico, si tratta degli spoiler delle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 2 al 7 settembre.

Gli intrighi che ruotano intorno al Furstenhof riguarderanno soprattutto il rapimento di Annabelle ad opera di Xenia che, però, perderà la vita. Intanto Alicia dirà a Viktor di essere incinta, mentre finalmente Boris e Tobias si sposeranno.

Xenia rapisce Annabelle

Le anticipazioni di Tempesta d'Amore riportano che Boris e Tobias festeggeranno le loro nozze al Furstenhof tra l'affetto dei parenti e degli amici più stretti. Durante il banchetto Denise potrà ritagliarsi dei bellissimi ed emozionanti momenti insieme a Joshua. Annabelle cercherà invano di far colpo su Christoph Saalfeld, ma finirà solamente per mettersi nei guai.

Robert sarà sempre più convinto dell'infedeltà di Eva, poiché ascolterà una conversazione in cui la moglie parlerà di Christoph.

Dopo aver trascorso il giorno più bello della loro vita, Boris e Tobias riceveranno un'altra importante notizia, ovvero quella relativa ad una rilevante offerta di lavoro proveniente da Amburgo.

Christoph e Denise scopriranno che Annabelle è stata rapita da Xenia. In breve tempo la notizia si diffonderà al Furstenhof e ne verrà al corrente anche Joshua, il quale si unirà alla ricerche della giovane.

Alicia e Viktor torneranno all'hotel insieme agli amati cavalli Taifun e Cassie: durante una cavalcata, la donna comunicherà al marito di essere incinta.

Annabelle riuscirà ad impossessarsi dell'arma da fuoco di Xenia e gliela punterà contro. Dopo aver appreso di non essere la figlia biologica di Christoph, sconvolta dalla notizia e preoccupata che questo segreto possa essere scoperto, la Sullivan deciderà di togliere la vita a Xenia, sparandole da una distanza molto ravvicinata.

Le bugie di Annabelle

Quando giungeranno i soccorsi, Annabelle racconterà di aver dovuto aprire il fuoco per legittima difesa, facendo in modo che sia lei ad essere considerata come vittima dell'intera vicenda.

Eva e Robert riusciranno a trascorrere una bellissima serata insieme, nonostante i dissidi degli ultimi tempi. Fabien si convincerà di aver trovato il modo per procurarsi una tesina per il suo esame di maturità, ma poi si renderà conto di aver commesso un errore.

Al Furstenhof tutti si prenderanno cura di Annabelle, ignari del fatto che in realtà è un'assassina senza scrupoli. Werner deciderà di mettere in atto un piano molto complicato per impossessarsi delle azioni dell'hotel di proprietà di Xenia.