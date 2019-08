Agosto volge al termine e le trasmissioni Tv più amate si preparano a tornare in onda con le loro nuove stagioni.

In queste ore, ad esempio, sono state svelate le date in cui ritorneranno sul piccolo schermo i principali programmi di Canale 5: Barbara D'Urso sarà operativa già dal 9 settembre (così come anche Maria De Filippi, seppur "in differita"), Silvia Toffanin riabbraccerà il pubblico da sabato 14, mentre per assistere all'esordio delle edizioni Vip di Temptation Island e Amici si dice che i telespettatori dovranno aspettare fine mese.

Barbara D'Urso e Federica Panicucci in diretta già dal 9 settembre

La lunga pausa estiva che si concedono ogni anno le trasmissioni Tv, sta per finire: tra poco più di 10 giorni, infatti, il pubblico da casa potrà nuovamente assistere ai suoi programmi preferiti, tutti pronti a tornare in onda con novità e conferme.

Stando alla lista dei format Mediaset che i settimanali ("Tv Sorrisi e Canzoni", ad esempio) hanno stilato, ad aprire la stagione 2019/2020 di Canale 5 saranno Barbara D'Urso e Federica Panicucci.

Le due presentatrici, infatti, torneranno in diretta rispettivamente con Pomeriggio 5 e Mattino 5 da lunedì 9 settembre.

Per quanto riguarda gli altri impegni di "Carmelita", si sa che sia Domenica Live, sia Live-Non è la D'Urso, debutteranno sul piccolo schermo il 15 settembre, la prima nel tardo pomeriggio mentre la seconda a partire dalle ore 21:15.

Sempre lunedì 9, però, i telespettatori assisteranno alla prima puntata di Uomini e donne: Maria De Filippi, dunque, ha anticipato l'esordio del suo popolare dating-show, che solitamente andava in onda da metà settembre inoltrato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

La registrazione dell'appuntamento che aprirà la nuova stagione del programma, avverrà giovedì 29 agosto: a partire da domani, infatti, sul web saranno già disponibili le anticipazioni di quello che accadrà in studio tra i tronisti e i corteggiatori.

Attesa per le edizioni Vip di Amici e Temptation Island

Sabato 14 settembre è il giorno previsto per il ritorno su Canale 5 di Verissimo: Silvia Toffanin, dopo gli ascolti record che ha ottenuto il suo programma nella scorsa stagione, si è detta pronta a regalare nuove emozioni al pubblico.

Ancora incerte, infine, restano le date in cui esordiranno in Tv due attesissime trasmissioni: se inizialmente si diceva che Temptation Island Vip sarebbe andato in onda dal 17 settembre mentre Amici Vip dal 23, ora nulla sembra essere più certo.

Le registrazioni del reality Mediaset sono iniziate da pochi giorni, perciò ancora non si sa quanto ci vorrà prima che la redazione annunci la data ufficiale della messa in onda della prima puntata; il talent-show condotto da Michelle Hunziker, invece, è in lavorazione, infatti non è stato ancora reso noto neppure uno dei personaggi famosi che parteciperà.